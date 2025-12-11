Директор Shift Up Ким Хён-тэ получил награду на церемонии Korea Content Awards за вклад в развитие индустрии

Компания Shift Up объявила, что генеральный директор Ким Хён-тэ получил Президентскую награду за вклад в развитие игровой индустрии на церемонии вручения премии Korea Content Awards 2025, состоявшейся 10 декабря в выставочном центре COEX в Самсон-доне, Сеул.

Премия Korea Content Awards — самая престижная церемония награждения в сфере контента в Корее, проводимая Министерством культуры, спорта и туризма и организованная Корейским агентством креативного контента. Награды присуждаются компаниям и частным лицам, внёсшим вклад в развитие индустрии контента.

Генеральный директор Ким Хён-тэ получил признание за свои последовательные усилия по укреплению глобальной конкурентоспособности корейской игровой интеллектуальной собственности с момента основания Shift Up, опираясь на свой творческий потенциал, накопленный за долгие годы работы в сфере разработки игр в Корее.

Ким Хён-тэ сказал:

Эта награда — заслуга разработчиков и поклонников, которые поверили в Shift Up и поддержали нас. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы ещё больше повысить конкурентоспособность корейских игр на мировой арене.

Тем временем Shift Up в настоящее время разрабатывает продолжение игры Stella Blade и готовит различные глобальные проекты, включая новый проект Project Spirit, для которого компания заключила издательский контракт с Tencent.