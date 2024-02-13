Экшен Stellar Blade получил "взрослый" рейтинг за насилие и обнаженку

После длительного ожидания и нескольких переносов дебютный слэшер Stellar Blade с очаровательной главной героиней от корейской студии Shift Up приближается к релизу. Дата выхода проекта назначена на апрель этого года для консолей PS5. Судя по всему, это уже окончательный срок релиза Stellar Blade, о чем свидетельствует появление рейтингов к игре в некоторых странах. В большинстве регионов проект был присвоен "взрослый" рейтинг.
Согласно последнему отчету корейской рейтинговой комиссии GRAC в Stellar Blade затрагиваются весьма откровенные темы. После анализа предоставленной игры от разработчиков ей был присвоен рейтинг "только 18+" из-за чрезмерного насилия, жестоких сцен в рамках сюжета и прямой сексуализации. Под последним подразумевается явное обнажение женского тела и демонстрация очень откровенных сцен. Очевидно, рейтинговая комиссия раньше многих игроков заметила разнообразие костюмов для главной героини.
В США Stellar Blade получила более мягкий рейтинг. Согласно классификации ESRB игре был присвоен рейтинг "M (для взрослых 17+)". Комиссия также выделила демонстрацию откровенных сцен, жестокость и сложные моральные дилеммы в сюжете.
Напомним, ранее разработчики из Shift Up подтвердили, что они использовали полный скан тела южнокорейской модели для создания привлекательного тела главной героини в игре.
Выход Stellar Blade на PS5 состоится уже 26 апреля, а после этого проект обещает появиться на ПК.
А вот была была бы сильная независимая трансгендр негрофемка со пиструном, то даже если жестокая обнаженка 6+ дали бы 😂😂😂
Нужно больше проектов от азиатов с подобными ГГ, а там глядишь на западе повесточников меньше от постоянного горения станет и индустрия оздоровится.
Лицемерие. Как детей убивать, как про наркотики и прочую мерзость, так рейтинг так себе. А тут мол шибко красивая героиня. Вот вам рейтинг. Странно. Секса нет. Обнажёнки оголтелой тоже. Литров крови и кишков нет. Но, рейтинг взрослый как у ххх игр, а то вряд ли. Ох и лицемеры.
Да и плевать. Игру куплю как минимум из - за нормальной героини. Не ***** и ******.
А в какой игре можно детей убивать?
Раньше можно было во втором фоллауте, а щас у них полный иммунитет.
Тоесть когда гуляют девочки с писюnами мальчиков.
А накрашенный мужчина говорит, что о девочкой быть хорошо и внушает дичь. Тут рейтинг 12+
"После" это когда? Хочется хотя бы приблизительную дату...
Разрабы немного лукавят. Скан корейской модели то они безусловно сделали и этот скан был использовани при создании 3д модели.Он они там на столько изменили и лицо и телосложение,что от оригинала осталось фиг,да ни фига
Это будет кайф игра для школоты
Главное чтобы тема титяндр была раскрыта, хотя и это правится модами.
Какими модами? Игра эксклюзив PS5
Позже будет на пк, написано же
Обещание было раньше о выходе на ПК, но в последних сообщениях уже убрали это упоминания, вроде как это заглушка была из за неопределенности в разработке и какой игра будет онлайн или чисто сюжетной (видимо Сони проспонсировали сюжетку), плюс разрабы сами недавно написали что не заинтересованы в ПК версии, так как это не онлайн игра, поэтому смысла её выпускать теперь нет.
Ля, задолбали малолеток и инфантилов заманивать этими шмоньками, нельзя было нормального главного героя сделать, типо кратоса или геральда а если уж без 3dсисик никак, пусть они эту жабу жахаю в игре.
ля, задолбали эти латентные геи, всё им качков с голым торсом подавай.
нормальные мужики любят смотреть на баб, а не на кратосов с геральтами
Вот именно что на баб, а не на пластиковую анимэ рожу. Даже 2b семилетней давности выглядит куда лучше.