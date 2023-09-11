Экшен Stellar Blade получит физический релиз на PS5 ©

На странице магазина PlayStation, посвященной грядущему экшену Stellar Blade, разработанному компанией Shift Up, появилось краткое FAQ. Большая часть этого списка состоит из ранее подтвержденной информации, однако стоит обратить внимание на два момента.

Во-первых, заявлено, что игра будет только однопользовательской. Хотя никаких слухов о многопользовательской функциональности не было, приятно видеть, что эта реализация официально не подтверждена.

Кроме того, планируется физический релиз игры, однако информация о сроках его появления и ценах пока не раскрывается.

Что касается сюжетных элементов, то здесь есть над чем поразмыслить. Компания Shift Up широко известна своей мобильной гачей Destiny Child, которая получила высокую оценку за не слишком жесткую систему "pay-to-win". Команда разработчиков состоит из тех, кто также работал над такими играми, как Magna Carta для PlayStation 2, где можно заметить некоторое влияние в дизайне персонажей от дизайнера Ким Хён Тхэ.

Многие потенциальные игроки сравнивают эту игру с NieR:Automata, но у нее, безусловно, есть своя собственная атмосфера, которая выделяет ее на фоне других. Мы с нетерпением ждем следующего года, чтобы узнать больше.

Stellar Blade планируется выпустить эксклюзивно для PlayStation 5.