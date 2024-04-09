Экшен Stellar Blade получит патч первого дня

До выхода Stellar Blade от Shift Up осталось более двух недель, но ажиотаж продолжает нарастать, особенно после недавней демоверсии. В беседе с RULIWEB (как заметил Genki в Twitter) геймдиректор Ким Хён Тэ рассказал, что команда завершила работу над игрой и демоверсией в один день. Тем не менее, команда выпустит патч первого дня с "некоторыми обновлениями".
В него, скорее всего, войдут исправления ошибок, замеченных во время демоверсии, так что следите за анонсами патчей в ближайшие недели. Stellar Blade выходит 26 апреля эксклюзивно для PS5 по цене 70 долларов. В игре Ева, член десантного отряда, прибывает на Землю, чтобы сразиться с Найтибами - видом, оставившим планету в руинах. На протяжении своего путешествия она встретит других людей, таких как Адам и Лили, и отправится в Ксион, последний город.
По словам Shift Up, прохождение основного сюжета занимает около 25 часов, однако поиск различных коллекционных предметов (в том числе новых нарядов и аксессуаров) может продлить время игры.
Тенденция сохранилась. Игра ушла на золото но патч первого дня обеспечен.
В игре будут сайд квесты?
Будем ждать, благо осталось совсем немного.