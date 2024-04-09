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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 563 оценки

Экшен Stellar Blade получит патч первого дня

butcher69
Новости

До выхода Stellar Blade от Shift Up осталось более двух недель, но ажиотаж продолжает нарастать, особенно после недавней демоверсии. В беседе с RULIWEB (как заметил Genki в Twitter) геймдиректор Ким Хён Тэ рассказал, что команда завершила работу над игрой и демоверсией в один день. Тем не менее, команда выпустит патч первого дня с "некоторыми обновлениями".

В него, скорее всего, войдут исправления ошибок, замеченных во время демоверсии, так что следите за анонсами патчей в ближайшие недели. Stellar Blade выходит 26 апреля эксклюзивно для PS5 по цене 70 долларов. В игре Ева, член десантного отряда, прибывает на Землю, чтобы сразиться с Найтибами - видом, оставившим планету в руинах. На протяжении своего путешествия она встретит других людей, таких как Адам и Лили, и отправится в Ксион, последний город.

По словам Shift Up, прохождение основного сюжета занимает около 25 часов, однако поиск различных коллекционных предметов (в том числе новых нарядов и аксессуаров) может продлить время игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
hpi

Тенденция сохранилась. Игра ушла на золото но патч первого дня обеспечен.

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delusory

В игре будут сайд квесты?

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SOLUS5678

Будем ждать, благо осталось совсем немного.

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