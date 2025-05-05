Экшен Stellar Blade с сексапильной главной героиней доберётся до ПК в следующем месяце, уверяет инсайдер

В начале этого года корейская студия Shift Up официально подтвердила, что экшен Stellar Blade выйдет на ПК уже в июне. Несмотря на подозрительное затишье и отсутствие свежей информации со стороны разработчиков, судя по всему, переносов не будет. Если верить утечкам, эффектный слэшер с привлекательными героинями действительно доберётся до новой платформы уже этим летом.

Официальной даты выхода ПК-версии авторы пока не объявили, однако, по данным проверенного инсайдера Genki, команда Shift Up не собирается откладывать релиз. По его словам, более активное продвижение ПК-версии начнётся уже в мае, и первым шагом станет объявление точной даты релиза. С высокой долей вероятности запуск состоится в последнюю неделю июня.

Ранее представители студии уже успели намекнуть, что ПК-версия получит улучшенную визуальную составляющую, в том числе — более высокую детализацию объектов. Подробности об этом были опубликованы в недавней новости, где разработчики подчеркнули, что пользователи компьютеров смогут рассчитывать на визуальное превосходство по сравнению с консольной версией.

Кроме того, вместе с выходом Stellar Blade на ПК будет запущено крупное кроссовер-событие с другим хитом от Shift Up — мобильной игрой Goddess of Victory: NIKKE. Подробности коллаборации пока не раскрываются, но по слухам, она будет включать как визуальные облики, так и специальные миссии.