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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 373 оценки

Экшен Stellar Blade с сексапильной главной героиней доберётся до ПК в следующем месяце, уверяет инсайдер

Gutsz Gutsz

В начале этого года корейская студия Shift Up официально подтвердила, что экшен Stellar Blade выйдет на ПК уже в июне. Несмотря на подозрительное затишье и отсутствие свежей информации со стороны разработчиков, судя по всему, переносов не будет. Если верить утечкам, эффектный слэшер с привлекательными героинями действительно доберётся до новой платформы уже этим летом.

Официальной даты выхода ПК-версии авторы пока не объявили, однако, по данным проверенного инсайдера Genki, команда Shift Up не собирается откладывать релиз. По его словам, более активное продвижение ПК-версии начнётся уже в мае, и первым шагом станет объявление точной даты релиза. С высокой долей вероятности запуск состоится в последнюю неделю июня.

Ранее представители студии уже успели намекнуть, что ПК-версия получит улучшенную визуальную составляющую, в том числе — более высокую детализацию объектов. Подробности об этом были опубликованы в недавней новости, где разработчики подчеркнули, что пользователи компьютеров смогут рассчитывать на визуальное превосходство по сравнению с консольной версией.

Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии Stellar Blade

Кроме того, вместе с выходом Stellar Blade на ПК будет запущено крупное кроссовер-событие с другим хитом от Shift Up — мобильной игрой Goddess of Victory: NIKKE. Подробности коллаборации пока не раскрываются, но по слухам, она будет включать как визуальные облики, так и специальные миссии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jarvis666

Так на странице Стима уже давно стоит месяц Июнь в дате релиза. Доброе утро инсайдер, как поспал?))

8
Tiger Goose
Официальной даты выхода ПК-версии авторы пока не объявили

Вообще-то объявили ещё во время анонса ПК-версии. И уже тогда было заявлено об июне этого года. Пока не было точной даты, но информация о том, что не было официальной даты не соответствует действительности.

Stellar Blade получит кроссовер с Nikke: Goddess of Victory и выйдет на ПК в июне этого года

Итого, что имеем. О выходе ПК-версии игры в июне уже было заявлено официально. Но какой-то идиот решил выдать эту информацию за свой инсайд. А другой идиот опубликовал этот бред здесь под видом новости.

2
Lorenzo Lamas

я всм киску ихнию вылизовать буду !

1
Alekseiii550

Предзаказы будут интересно или нет?)

Кей Овальд

Круто. Главное убедиться, что это будет финальная версия.