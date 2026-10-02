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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 245 оценок

Энтузиаст переносит Stellar Blade на Unreal Engine 5.8

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3D-художник и технический специалист NishiBishi начал работу над неофициальным портом Stellar Blade на Unreal Engine 5.8. Проект остается чисто фанатским и делается одним человеком, но уже привлек внимание сообщества.

В своих соцсетях он опубликовал несколько видеороликов, демонстрирующих текущий прогресс. В роликах главная героиня Ева бегает по знакомым локациям, сражается с паукообразными врагами и исследует разрушенные городские пространства. Автор отмечает, что проект "еще немного в беспорядке", но движется вперед.

NishiBishi объяснил мотивацию: изначально он хотел просто моддить игру, но интерфейс Unreal Engine 4 его сильно раздражал. Поэтому он решил упорно переносить проект на более удобную для него версию UE 5.8, чтобы в будущем реализовать масштабные изменения геймплея. Он также объяснил, что сейчас сосредоточен только на переносе локации Эйдос 7:

Я пытаюсь, но начинаю с малого - с Эйдос 7. Но в итоге хочу перенести всю игру.

Проект пока находится на ранней стадии и делается одним человеком, но уже выглядит впечатляюще. NishiBishi регулярно выкладывает прогресс и довольно открыто отвечает на технические вопросы.

ПК 75
50
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Armen 88

Совсем е бнулся что ли.

19
Noble Gideon

Зачем, а главное для чего?

15
firefox0047

Мда, прощай оптимизон

12