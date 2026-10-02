Энтузиаст переносит Stellar Blade на Unreal Engine 5.8

3D-художник и технический специалист NishiBishi начал работу над неофициальным портом Stellar Blade на Unreal Engine 5.8. Проект остается чисто фанатским и делается одним человеком, но уже привлек внимание сообщества.

В своих соцсетях он опубликовал несколько видеороликов, демонстрирующих текущий прогресс. В роликах главная героиня Ева бегает по знакомым локациям, сражается с паукообразными врагами и исследует разрушенные городские пространства. Автор отмечает, что проект "еще немного в беспорядке", но движется вперед.

NishiBishi объяснил мотивацию: изначально он хотел просто моддить игру, но интерфейс Unreal Engine 4 его сильно раздражал. Поэтому он решил упорно переносить проект на более удобную для него версию UE 5.8, чтобы в будущем реализовать масштабные изменения геймплея. Он также объяснил, что сейчас сосредоточен только на переносе локации Эйдос 7:

Я пытаюсь, но начинаю с малого - с Эйдос 7. Но в итоге хочу перенести всю игру.

Проект пока находится на ранней стадии и делается одним человеком, но уже выглядит впечатляюще. NishiBishi регулярно выкладывает прогресс и довольно открыто отвечает на технические вопросы.