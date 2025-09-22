Энтузиаст запустил FSR 4 на RX 6800 XT: производительность падает до 20%

Функцию тестировали в игре Stellar Blade

Технологию апскейлинга AMD FSR 4 удалось запустить на видеокарте Radeon RX 6800 XT (архитектура RDNA 2), которая официально не поддерживается.

Пользователь с форума Chiphell применил модифицированный файл DLL и протестировал игру Stellar Blade. В результате апскейлинг FSR 4 дал более высокое качество картинки по сравнению с FSR 3, но снизил производительность на 10–20%.

На старых GPU падение FPS сильнее из-за отсутствия аппаратной поддержки: RDNA 2 (RX 6000) теряет до 20%, RDNA 3 (RX 7000) — до 10%, тогда как RDNA 4 (RX 9000) — до 4%.