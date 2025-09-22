ЧАТ ИГРЫ
Энтузиаст запустил FSR 4 на RX 6800 XT: производительность падает до 20%

Simple Jack Simple Jack

Функцию тестировали в игре Stellar Blade

Технологию апскейлинга AMD FSR 4 удалось запустить на видеокарте Radeon RX 6800 XT (архитектура RDNA 2), которая официально не поддерживается.

Пользователь с форума Chiphell применил модифицированный файл DLL и протестировал игру Stellar Blade. В результате апскейлинг FSR 4 дал более высокое качество картинки по сравнению с FSR 3, но снизил производительность на 10–20%.

На старых GPU падение FPS сильнее из-за отсутствия аппаратной поддержки: RDNA 2 (RX 6000) теряет до 20%, RDNA 3 (RX 7000) — до 10%, тогда как RDNA 4 (RX 9000) — до 4%.

DezkQ

Этих текстур ? ) Ну я хз что нужно скурить, чтоб найти в них качество )

Grentari

Каких "этих" то?

A E

ждём р^*#б от главного ыксперда по амд раз уж он вернулся :)

DezkQ

АМУде без костыля не бывает и тот с колесиками (с)

A E DezkQ

сказал амдшник с красной прокладкой вместо процессора
так что не пNзди.

DezkQ A E

Знал бы ты, как она меня уже бесит, лучше б взял билет в один конец но взял синюю. Ну шож, таки в который раз болото оказалось токсичным и вонючим, ждем рефрешей смотрим.

Serg Zudoff

Интересно когда уже они сознаются что фср 4 можно на любом запускать корытце.Нет держат тайну до конца)Владельцам 6800хт-7900xtx пригодилось бы потестить качество несмотря на потерю.

A E

тестил на 7900хт
работает нормально

https://imgsli.com/NDE3MTU0

DezkQ A E

*запускается )

A E DezkQ

проверял? (сосал?)

pckot01

У меня получилось запустить на 7800xt в dying light the beast без optiscalera, просто с заменой dll - Fsr 3.1.5 - 109 fps, Fsr 4.0.2 - 95 fps / Разница в качестве так себе, может чуть-чуть меньше двоится в глазах )

Serg Zudoff

А в качестве разница наблюдается?

pckot01 Serg Zudoff

Трудно сказать, вроде чуть-чуть по чётче

Grentari

зря советуют через опти? Пробуй через него, и сравнивай разницу.

