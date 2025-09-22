Энтузиаст запустил FSR 4 на RX 6800 XT: производительность падает до 20%

Функцию тестировали в игре Stellar Blade
Технологию апскейлинга AMD FSR 4 удалось запустить на видеокарте Radeon RX 6800 XT (архитектура RDNA 2), которая официально не поддерживается.
Пользователь с форума Chiphell применил модифицированный файл DLL и протестировал игру Stellar Blade. В результате апскейлинг FSR 4 дал более высокое качество картинки по сравнению с FSR 3, но снизил производительность на 10–20%.
На старых GPU падение FPS сильнее из-за отсутствия аппаратной поддержки: RDNA 2 (RX 6000) теряет до 20%, RDNA 3 (RX 7000) — до 10%, тогда как RDNA 4 (RX 9000) — до 4%.
Этих текстур ? ) Ну я хз что нужно скурить, чтоб найти в них качество )
Каких "этих" то?
ждём р^*#б от главного ыксперда по амд раз уж он вернулся :)
АМУде без костыля не бывает и тот с колесиками (с)
сказал амдшник с красной прокладкой вместо процессора
так что не пNзди.
Знал бы ты, как она меня уже бесит, лучше б взял билет в один конец но взял синюю. Ну шож, таки в который раз болото оказалось токсичным и вонючим, ждем рефрешей смотрим.
Интересно когда уже они сознаются что фср 4 можно на любом запускать корытце.Нет держат тайну до конца)Владельцам 6800хт-7900xtx пригодилось бы потестить качество несмотря на потерю.
тестил на 7900хт
работает нормально
https://imgsli.com/NDE3MTU0
*запускается )
проверял? (сосал?)
У меня получилось запустить на 7800xt в dying light the beast без optiscalera, просто с заменой dll - Fsr 3.1.5 - 109 fps, Fsr 4.0.2 - 95 fps / Разница в качестве так себе, может чуть-чуть меньше двоится в глазах )
А в качестве разница наблюдается?
Трудно сказать, вроде чуть-чуть по чётче
зря советуют через опти? Пробуй через него, и сравнивай разницу.