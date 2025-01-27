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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 311 оценок

Еще больше DLC и релиз на ПК: инсайдер прогнозирует насыщенный 2025 год для Stellar Blade

Gutsz
Новости

Поклонников экшн-игры Stellar Blade, похоже, ждет насыщенный 2025 год. По словам японского инсайдера Genki, который активно освещает новости игровой индустрии, студия Shift Up готовит новые дополнения для своего хита, а также активно работает над версией игры для ПК.

Игра, изначально выпущенная эксклюзивно для PlayStation 5 в апреле 2024 года, завоевала популярность благодаря своему динамичному геймплею и привлекательным персонажам (всех полов). Однако после выхода первого DLC с отсылками к серии Nier, которое добавило новые миссии и расширило сюжетную линию, игроки активно обсуждали возможность дальнейшего развития проекта.

Genki утверждает, что Shift Up планирует выпустить еще больше контента для Stellar Blade. Новые дополнения могут включать дополнительные главы сюжета, расширение игрового мира и, возможно, новые боевые механики. Точные детали пока не раскрыты, но студия, судя по всему, намерена активно развивать проект на протяжении всего следующего года.

Кроме того, инсайдер подтвердил, что разработчики нацелены выпустить Stellar Blade для ПК уже в этом годку. Конкретные сроки выхода этой версии остаются неизвестными, однако ранее в отчете студии указывался именно 2025 год.

7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Akalaka

Обязательно ждем на ПК!

2
KILLA06

игра чисто за счет красивой телки популярна

-1
GremlinGOD

Очень жду игру на ПК, особенно, моды на нее))))

-2
My life is a game

Кто проходил, сюжет норм или чисто для галочки?
Если сюжет топчик и интересный - покупаю
Если херня, то пиратка

И это соулс лайк ближе?Бог войны?Макака?

Хотя может защита будет конечно

-2
fortuneismax

это корейский клон нир автоматы - слешер с прикрученной рпг системой и густой атмосферой внутри своего мира, сюжет шляпа , впрочем это вкусовщина если ты анимешник/не анимешник

-3
Han Yslat
Кто проходил, сюжет норм или чисто для галочки?
Если сюжет топчик и интересный - покупаю

Сюжет интересный, мне понравился.

И это соулс лайк ближе?Бог войны?Макака?

Скорее смесь Devil May Cry с God of war и некоторыми фишками из соулсов, но это не соулс.

2
My life is a game Han Yslat

Cпасибо!
fortuneismax тоже спасибо!

1
Кей Овальд

Главное, что бы при выходе на ПК это была уже законченная игра, а не вот это вот всё.

-3
Hog2012

А что в игре не законченно?

0