Еще больше DLC и релиз на ПК: инсайдер прогнозирует насыщенный 2025 год для Stellar Blade

Поклонников экшн-игры Stellar Blade, похоже, ждет насыщенный 2025 год. По словам японского инсайдера Genki, который активно освещает новости игровой индустрии, студия Shift Up готовит новые дополнения для своего хита, а также активно работает над версией игры для ПК.

Игра, изначально выпущенная эксклюзивно для PlayStation 5 в апреле 2024 года, завоевала популярность благодаря своему динамичному геймплею и привлекательным персонажам (всех полов). Однако после выхода первого DLC с отсылками к серии Nier, которое добавило новые миссии и расширило сюжетную линию, игроки активно обсуждали возможность дальнейшего развития проекта.

Genki утверждает, что Shift Up планирует выпустить еще больше контента для Stellar Blade. Новые дополнения могут включать дополнительные главы сюжета, расширение игрового мира и, возможно, новые боевые механики. Точные детали пока не раскрыты, но студия, судя по всему, намерена активно развивать проект на протяжении всего следующего года.

Кроме того, инсайдер подтвердил, что разработчики нацелены выпустить Stellar Blade для ПК уже в этом годку. Конкретные сроки выхода этой версии остаются неизвестными, однако ранее в отчете студии указывался именно 2025 год.