Ева и Тахи из Stellar Blade получат "гиперреалистичные" фигурки

Теперь сексапильные главные героини корейского экшена Stellar Blade могут оказаться в личных коллекциях геймеров. Студия JND Studios официально представила коллекционные фигурки Евы и Тахи — выполненные в масштабе 1:3, с поразительно высокой степенью детализации и полным соответствием оригинальному дизайну из игры.

Каждая статуэтка точно воссоздаёт внешний облик персонажа — от фирменных боевых костюмов до черт лица и даже мелких текстур костюма. Производитель явно учёл то, за что Stellar Blade стала известна в игровой среде: в фигурках подчёркнуты изящные формы героинь, что делает их не только аутентичными, но и визуально эффектными.

Для коллекционеров будут доступны две версии:

Одиночная — фигурка Евы, стоимостью 2199 долларов США .

— фигурка Евы, стоимостью . Двойной комплект — Ева и Тахи вместе с дроном, за 3599 долларов США.

Официальный предзаказ стартует 18 апреля в 12:00 по корейскому времени на официальном сайте производителя. По информации от JND, обе модели выполнены в масштабе 1:3, как и другие их премиальные линейки. Они будут идти в одном комплекте без сложных сборок из разных деталей, для общего удобства покупателей.

Stellar Blade, получившая известность благодаря зрелищному экшену и визуальной проработке персонажей, теперь переходит за рамки экрана — в виде очень ценный коллекционных предметов.