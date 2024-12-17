Ева из Stellar Blade получила соблазнительный новогодний наряд и другие плюшки в праздничном обновлении

Как и было заявлено ранее, разработчики из корейской студии Shift Up выпустили праздничное обновление для Stellar Blade, которое станет для игры последним в этом году. Свежий патч призван подчеркнуть новогоднее праздники и атмосферу, а поэтому добавляет соответствующий контент. Главная героиня Ева теперь может примерить сексуальный наряд Санты. При этом авторы не забыли про исправление ошибок и прочее улучшения для игры.
Если быть конкретнее, то вот что принес с собой патч для игры:
- Новый наряд для Евы — Платье Санты, подчёркивающий праздничное настроение.
- Новый наряд для Адама — Точно не Санта.
- Новая причёска — Девочка-Санта.
Аксессуары:
- Снежные очки,
- Серьги в виде венка,
- Аксессуар в форме саней.
- Новый облик дрона — Рудольф, позволяющий вашему верному помощнику вписаться в праздничную атмосферу.
Праздничная музыка и атмосфера
- Добавлены сезонные мелодии: "Take Me Away" и "Dawn (Winter)" можно послушать в лагере, а "Dawn (Holidays)" заиграет в локации The Last Gulp.
- Локации Small Plaza и The Last Gulp преобразились в рождественские уголки, создавая атмосферу зимнего праздника.
Кроме того, игрокам теперь доступна настройка "Сезонного контента" (Season Event Content), позволяющая включать или отключать сезонные события вручную или автоматически в зависимости от времени года. Также появилась возможность отключать контент из DLC.
После завершения новогодних праздников разработчики Shift Up намерены сосредоточиться на создании ПК-версии Stellar Blade, что станет важным шагом для расширения аудитории. При этом игра продолжит получать обновления с дополнительным контентом, чтобы поддерживать интерес сообщества на высоком уровне.
Праздничное обновление для Stellar Blade уже доступно для скачивания, а новые наряды и украшения позволят доступны всем игрокам бесплатно. Откровенность костюма для главной героини, как всегда, получала отдельную похвалу среди фанатов.
Красивые у неё трусики.
и все?????????
Лучше бы новые длинные прически и боевые костюмы добавили.
А как же сумочка под цвет туфелек???
Спасибо разработчикам за праздничный контент.
Топ
как-то лили по скинам обделили. даже у адама скины круче получаются)
Вот с этого и надо было начинать, а обои в формате 4-8 к игроки и сами наделают, а если и с поддержкой моддинга, то и не в таких нарядах.
Не новогодний, а рождественский наряд
У меня нет плойки, дайте игру на комп…
Красотка.
Залейте кто нибудь скрины со всеми скинами.
Я другое слово увидел , не плюшки
Хоть кто-то радует после мутанта Цири.
Ты там крепись, не раскисай.