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об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 223 оценки

Ева из Stellar Blade получила соблазнительный новогодний наряд и другие плюшки в праздничном обновлении

Gutsz
Новости

Как и было заявлено ранее, разработчики из корейской студии Shift Up выпустили праздничное обновление для Stellar Blade, которое станет для игры последним в этом году. Свежий патч призван подчеркнуть новогоднее праздники и атмосферу, а поэтому добавляет соответствующий контент. Главная героиня Ева теперь может примерить сексуальный наряд Санты. При этом авторы не забыли про исправление ошибок и прочее улучшения для игры.

Завтра Stellar Blade получит рождественское обновление
+ ещё 8 картинок

Если быть конкретнее, то вот что принес с собой патч для игры:

  • Новый наряд для ЕвыПлатье Санты, подчёркивающий праздничное настроение.
  • Новый наряд для Адама — Точно не Санта.
  • Новая причёска — Девочка-Санта.

Аксессуары:

  • Снежные очки,
  • Серьги в виде венка,
  • Аксессуар в форме саней.
  • Новый облик дрона — Рудольф, позволяющий вашему верному помощнику вписаться в праздничную атмосферу.

Праздничная музыка и атмосфера

  • Добавлены сезонные мелодии: "Take Me Away" и "Dawn (Winter)" можно послушать в лагере, а "Dawn (Holidays)" заиграет в локации The Last Gulp.
  • Локации Small Plaza и The Last Gulp преобразились в рождественские уголки, создавая атмосферу зимнего праздника.

Кроме того, игрокам теперь доступна настройка "Сезонного контента" (Season Event Content), позволяющая включать или отключать сезонные события вручную или автоматически в зависимости от времени года. Также появилась возможность отключать контент из DLC.

После завершения новогодних праздников разработчики Shift Up намерены сосредоточиться на создании ПК-версии Stellar Blade, что станет важным шагом для расширения аудитории. При этом игра продолжит получать обновления с дополнительным контентом, чтобы поддерживать интерес сообщества на высоком уровне.

Праздничное обновление для Stellar Blade уже доступно для скачивания, а новые наряды и украшения позволят доступны всем игрокам бесплатно. Откровенность костюма для главной героини, как всегда, получала отдельную похвалу среди фанатов.

40
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Tiger Goose

Красивые у неё трусики.

6
Леший3

и все?????????

0
Kenn1y

Лучше бы новые длинные прически и боевые костюмы добавили.

1
Stasonich_spb

А как же сумочка под цвет туфелек???

0
SOLUS5678

Спасибо разработчикам за праздничный контент.

0
FireLion1993

Топ

0
Stalker608

как-то лили по скинам обделили. даже у адама скины круче получаются)

0
Беркут Слеер
После завершения новогодних праздников разработчики Shift Up намерены сосредоточиться на создании ПК-версии Stellar Blade, что станет важным шагом для расширения аудитории.

Вот с этого и надо было начинать, а обои в формате 4-8 к игроки и сами наделают, а если и с поддержкой моддинга, то и не в таких нарядах.

0
Gradient_Zero

Не новогодний, а рождественский наряд

0
Sheffskiy

У меня нет плойки, дайте игру на комп…

0
saa0891

Красотка.

Залейте кто нибудь скрины со всеми скинами.

0
Лицо со шрамом

Я другое слово увидел , не плюшки

-1
Кей Овальд

Хоть кто-то радует после мутанта Цири.

-3
Medu3a

Ты там крепись, не раскисай.

0