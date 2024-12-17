Ева из Stellar Blade получила соблазнительный новогодний наряд и другие плюшки в праздничном обновлении

Как и было заявлено ранее, разработчики из корейской студии Shift Up выпустили праздничное обновление для Stellar Blade, которое станет для игры последним в этом году. Свежий патч призван подчеркнуть новогоднее праздники и атмосферу, а поэтому добавляет соответствующий контент. Главная героиня Ева теперь может примерить сексуальный наряд Санты. При этом авторы не забыли про исправление ошибок и прочее улучшения для игры.

Если быть конкретнее, то вот что принес с собой патч для игры:

Новый наряд для Евы — Платье Санты, подчёркивающий праздничное настроение.

— Платье Санты, подчёркивающий праздничное настроение. Новый наряд для Адама — Точно не Санта.

— Точно не Санта. Новая причёска — Девочка-Санта.

Аксессуары:

Снежные очки,

Серьги в виде венка,

Аксессуар в форме саней.

Новый облик дрона — Рудольф, позволяющий вашему верному помощнику вписаться в праздничную атмосферу.

Праздничная музыка и атмосфера

Добавлены сезонные мелодии : "Take Me Away" и "Dawn (Winter)" можно послушать в лагере, а "Dawn (Holidays)" заиграет в локации The Last Gulp .

: "Take Me Away" и "Dawn (Winter)" можно послушать в лагере, а "Dawn (Holidays)" заиграет в локации . Локации Small Plaza и The Last Gulp преобразились в рождественские уголки, создавая атмосферу зимнего праздника.

Кроме того, игрокам теперь доступна настройка "Сезонного контента" (Season Event Content), позволяющая включать или отключать сезонные события вручную или автоматически в зависимости от времени года. Также появилась возможность отключать контент из DLC.

После завершения новогодних праздников разработчики Shift Up намерены сосредоточиться на создании ПК-версии Stellar Blade, что станет важным шагом для расширения аудитории. При этом игра продолжит получать обновления с дополнительным контентом, чтобы поддерживать интерес сообщества на высоком уровне.

Праздничное обновление для Stellar Blade уже доступно для скачивания, а новые наряды и украшения позволят доступны всем игрокам бесплатно. Откровенность костюма для главной героини, как всегда, получала отдельную похвалу среди фанатов.