Ева из Stellar Blade получила свою собственную фигурку из серии Nendoroid

Shift Up объявила о начале приема предварительных заказов на фигурку Eвы из серии Nendoroid, главную героиню приключенческой игры Stellar Blade. Стоимость фигурки составляет 7600 японских иен (~3700 рублей), а доставка запланирована на июль 2026 года, хотя в последнем случае все зависит от розничного продавца.
В комплект фигурки Nendoroid входят лицевые пластины с улыбающимся, грустным и боевым выражением лица, а также несколько дополнительных деталей, таких как клинок и топливный элемент.
Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и ПК (Steam и Epic Games Store).
Миленько.)
Жуть.)
Зачем такая большая голова, а понял это же для детей.
шоб большой хер влез
эх милота))
Через год после релиза во всех маркетплейсах страны за 2500 можно будет купить // Mr Animesh
И даже дешевле, только поддельные. Оригинальные к этому моменту закончатся
От hottoys бы фигурку
Бери вот, всего 3900$😁80 см