Ева из Stellar Blade получила свою собственную фигурку из серии Nendoroid

Shift Up объявила о начале приема предварительных заказов на фигурку Eвы из серии Nendoroid, главную героиню приключенческой игры Stellar Blade. Стоимость фигурки составляет 7600 японских иен (~3700 рублей), а доставка запланирована на июль 2026 года, хотя в последнем случае все зависит от розничного продавца.

В комплект фигурки Nendoroid входят лицевые пластины с улыбающимся, грустным и боевым выражением лица, а также несколько дополнительных деталей, таких как клинок и топливный элемент.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и ПК (Steam и Epic Games Store).