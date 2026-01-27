ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 646 оценок

Ева из Stellar Blade получила свою собственную фигурку из серии Nendoroid

Gruz_ Gruz_

Shift Up объявила о начале приема предварительных заказов на фигурку Eвы из серии Nendoroid, главную героиню приключенческой игры Stellar Blade. Стоимость фигурки составляет 7600 японских иен (~3700 рублей), а доставка запланирована на июль 2026 года, хотя в последнем случае все зависит от розничного продавца.

В комплект фигурки Nendoroid входят лицевые пластины с улыбающимся, грустным и боевым выражением лица, а также несколько дополнительных деталей, таких как клинок и топливный элемент.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и ПК (Steam и Epic Games Store).

Комментарии:  9
SOLUS5678

Миленько.)

ant 36436

Жуть.)

sa1958

Зачем такая большая голова, а понял это же для детей.

theatre off tragedy

шоб большой хер влез

нитгитлистер

эх милота))

Пользователь ВКонтакте

Через год после релиза во всех маркетплейсах страны за 2500 можно будет купить // Mr Animesh

SaDaR

И даже дешевле, только поддельные. Оригинальные к этому моменту закончатся

666ANUBIS666

От hottoys бы фигурку

TERMINATOR-T800

Бери вот, всего 3900$😁80 см