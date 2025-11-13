Ева из Stellar Blade получит новую фигурку с откровенным нарядом из игры

Компания Coolbear Studio представила коллекционную фигурку главной героини Stellar Blade — Евы. Скульптура выполнена в масштабе 1/4 уже поступила в продаже, но пока доступна в качестве предзаказа. Высота модели варьируется от 51 до 69 сантиметров, в зависимости от версии, а стоимость составит до 504 долларов США.

Фигурка будет доступна сразу в четырёх вариациях, среди которых выделяется Black Pearl Ver. — вариант с чёрным нижним бельём и упрощённой подставкой. Помимо этого, коллекционеры смогут выбрать классическую версию в боевом костюме, а также улучшенные издания с детализированными формами тела и дополнительными элементами.

Особенностью лимитированного выпуска станет вариант DLC Ver., включающий альтернативную голову с открытыми глазами, что делает фигурку ещё более реалистичной. По словам создателей, каждая модель будет собираться вручную и отличаться высоким качеством проработки.

Coolbear Studio уже известна своими коллекционными статуями по популярным играм, однако именно фигурка Евы из Stellar Blade привлекла наибольшее внимание фанатов за счёт высокой детализации и провокационного образа, который повторяет внешний вид героини из оригинальной игры от Shift Up.