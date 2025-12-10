ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 566 оценок

Ева из Stellar Blade получит новую коллекционную фигурку от Flare и Cerberus Project

Gruz_ Gruz_

Южнокорейская студия Shift Up в сотрудничестве с Flare и Cerberus Project представила новую коллекционную фигурку с изображением Евы, главной героини Stellar Blade. Ее дизайн соответствует изображению на бокс-арте игры, где Ева одета в стандартный скафандр Planet Diving Suit (7th).

Фигурка главной героини приключенческого экшена от Shift Up выполнена в масштабе 1/6 (~270 мм), что придает дизайну персонажа довольно выразительный вид. В комплекте: подставка и меч Blood Edge. Фигурка изготовлена из ABS-пластика и PVC.

Предполагаемая дата выпуска фигурки в Японии — январь 2027 года. Стоимость предзаказа составляет 35 800 японских иен (~$250).

Stellar Blade доступна для PS5 и PC.

Комментарии:  3
Pycckuu_XAKEP
6
нитгитлистер

может уже расскажешь с мысл своих перфомансов с коровами?

1
нитгитлистер

это рендер или физический образец?