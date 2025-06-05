Ева из Stellar Blade в новом горячем наряде провоцирует создателей модов

Разработчики экшена Stellar Blade продолжают активно разогревать интерес к своей игре перед выходом ПК-версии. Недавно официальный аккаунт проекта в соцсетях представил новый скриншот, на котором главная героиня Ева позирует в эффектном костюме под названием White Pearl. Подпись к изображению звучит как прямой вызов всем ПК энтузиастам и создателям модов: «Вот вам обои в 4K с новым костюмом. Дерзайте, моддеры!».

Новый наряд в стиле «боевой гламур» уже вызвал волну обсуждений. Белоснежный костюм подчеркивает фигуру Евы и практически стирает грань между официальным контентом и фан-сервисом. Такой подход разработчиков сложно назвать случайным — публикация выглядит как намеренный шаг навстречу моддерскому сообществу, которое с самого анонса проявляло интерес к внешнему облику героини.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда корейская студия Shift Up вызывает ажиотаж откровенными изображениями в сети. Ранее они репостнули весьма провокационный фан-арт, чем моментально привлекли внимание широкой аудитории. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке:

Релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года. И хотя до выхода остались считанные дни, для самых нетерпеливых уже появились первые модификации с откровенными костюмами, которые можно бесплатно скачать на нашем сайте.