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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 261 оценка

Фанаты Stellar Blade обвинили дизайнера персонажей Naughty Dog в намеренном уродстве Евы

Gruz_
Новости

Официальный аккаунт Stellar Blade в X опубликовал арт от ведущего концепт-дизайнера персонажей из Naughty Dog, и реакция фанатов на него не заставила себя ждать. В ответ фанаты назвали лицо Евы от Хён Тхэка мерзким, указав, что на концепт-арте она получилась похожей на мужчину.

В большинстве комментариях под постом было высказано то же самое мнение, и эта версия главной героини Stellar Blade называлась уродливой и ужасной. В большинстве комментариев дизайнера из Naughty Dog также обвинили в том, что он сделал Еву «пробудившейся», отметив, что в лучшем случае данный арт вызывает чувство отвращения.

По всей видимости, это уже тенденция для Naughty Dog. Не так давно студия также попала под огонь из-за явных элементов DEI в недавно анонсированной Intergalactic: The Heretic Prophet. Трейлер научно-фантастического приключения превзошел рекорд по количеству дизлайков к видеоиграм, который ранее в этом году установил Concord.

Вышедшая в начале этого года Stellar Blade стала очень успешной игрой для Shift Up. Во многом успех игры был связан с главной героиней, Евой, которая стала всеобщей любимицей фанатов благодаря своей объективной красоте. Разработанный студией Shift Up дизайн Евы был высоко оценен игровым сообществом, а вот новый дизайн протагонистки Stellar Blade, напротив, привлекательным не назовешь.

43
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
JKarter

Реально лицо на мужика-трансформера похоже.

23
Инcайдер

гнать в шею этого дизайнера! всё до чего добираются кривые руки повесточников - превращается в радужное дерьмо

8
10522
гнать в шею этого дизайнера
2
jax baron

её - как будто неделю били- и видимо ногами.

4
Braini Shy

Куколдул Драхман приложил руку к арту не иначе. Только посмотрите на этот нос и ноздри, они явно больше чем достоинства тех кому этот арт понравится.

4
Paladin_Smith

не уверен, что "woke" стоит переводить вообще

4
Denis Kyokushin
Во многом успех игры был связан с главной героиней, Евой, которая стала всеобщей любимицей фанатов благодаря своей объективной красоте.

Дожили, теперь красота женских персонажей - редкость.

1
MORDORR

Изуродовали? Уродство? Это они наверное не видели героиню-мутанта из нового Fable.

1
GremlinGOD

Дизайнер нотидог не смог сдержать свою зависть, у них там только лысых уродцев клипать, вот и отыгрался

0
Rimasted

Вот что случается, когда перестаешь рисовать красивых женщин. Даже срисовать не могут.

0
Just-a-your-King

Вот тут реально работает фраза "я художник, я так вижу", мб у людей в нотидогах реально работает шизофреники и им следует провериться т.к. это реально нездоровая фигня.

0
CAT987g

Я думал это Брежнев.

0
Кей Овальд

Ну, тут скорее просто плохие быстрые почеркушки по приколу на коленке. И пропорции продолбаны и лицо просто недоделано.
Для любого другого это было бы простительно, но для дизайнера из команды "лучшего разработчика игр" это позорище.

0
6363

Лицо реально ужасное.

0
GoliafJx

А зачем дизайнер из Naughty Dog рисует арт Евы?

0
ZackSnyder

они уже по другому не умеют. рисуют женщину- получается мужик. рисуют собаку - получается транс.

0
FerociousKit

мне не нравится во что превратилась студия догов, почему мир так потерян

0
Рикочико

Я бы на стиль рисования списал.

-1
CostlyPalantor

Пацаны, помогите, меня родители спалили на том, как я играл в Stellar Blade и тереборнькал и папа удалил игру из Компютера и теперь они запрещают пользоваться мне компом! Я уверен очень многие из вас с подобным сталкивались. Так вот, подскажите пожалуйста что делать мне в этой ситуации?

-17
Гамер132

Теребонь с телефона. Игры ведь на компе нет)

5
Denis Kyokushin

Держать себя в руках

1
Samson48

Предложи папе вместе потеребонькать показав ему игру.

1
Samaer Samson48

скрестить шпаги.

1
6363

Перестать пытаться шутить.

1
rtnrwv

фанатики игры не могут пофапать на арт 🤣

-26
XDDRUS

Ну тут по факту лицо какое то европейское сделали, а не азиатское. На оригинал вообще не похоже.

-1
BoT_TaK_BoT XDDRUS

тут лицо сделали уродское, а не европейское

4
Sider999 BoT_TaK_BoT

Да это мужик в трениках траву на газончике косить вышел.

2
rtnrwv XDDRUS

дальше что? вы арты разок видите в ингтернете и забываете или фанатики этой игры настолько отбиTые , что распечатывают арты и вешают себе на стену? или сохраняют и хранят на компе или телефоне?

-1
-zotik-

по-моему она наоборот красивее стала

-26
Braini Shy

Арт справа, а не слева

10
-zotik- Braini Shy

Знаю, слева типа скрин

0
Авраам Линкольн
Фанаты Stellar Blade обвинили дизайнера персонажей Naughty Dog в намеренном уродстве Евы

Так она изначально была уродом! Особенно ее косоглазое азиатское тупорылые лицо! Как там у нас говорят - Морда просит кирпича! Вот это про нее!

-29
crim11

на арте уже после кирпича, хочешь сказать стало лучше

0
Авраам Линкольн crim11

К арту и к оригиналу отлично подходит аксиома Эскобара!

0
Sider999

Лол, сам не любитель азиаток, но Ева вполне симпатичный персонаж. В отличие от модели, которой взяли как основу.

-3
Авраам Линкольн Sider999
но Ева вполне симпатичный персонаж.

Если надеть ей на голову пакет и перед эти выпить 3 литра водки, то да она вполне симпатичный персонаж!

-4
Sider999 Авраам Линкольн

Ну, для тебя походу да, так и работает)

0