Фанаты Stellar Blade обвинили дизайнера персонажей Naughty Dog в намеренном уродстве Евы

Официальный аккаунт Stellar Blade в X опубликовал арт от ведущего концепт-дизайнера персонажей из Naughty Dog, и реакция фанатов на него не заставила себя ждать. В ответ фанаты назвали лицо Евы от Хён Тхэка мерзким, указав, что на концепт-арте она получилась похожей на мужчину.
В большинстве комментариях под постом было высказано то же самое мнение, и эта версия главной героини Stellar Blade называлась уродливой и ужасной. В большинстве комментариев дизайнера из Naughty Dog также обвинили в том, что он сделал Еву «пробудившейся», отметив, что в лучшем случае данный арт вызывает чувство отвращения.
По всей видимости, это уже тенденция для Naughty Dog. Не так давно студия также попала под огонь из-за явных элементов DEI в недавно анонсированной Intergalactic: The Heretic Prophet. Трейлер научно-фантастического приключения превзошел рекорд по количеству дизлайков к видеоиграм, который ранее в этом году установил Concord.
Вышедшая в начале этого года Stellar Blade стала очень успешной игрой для Shift Up. Во многом успех игры был связан с главной героиней, Евой, которая стала всеобщей любимицей фанатов благодаря своей объективной красоте. Разработанный студией Shift Up дизайн Евы был высоко оценен игровым сообществом, а вот новый дизайн протагонистки Stellar Blade, напротив, привлекательным не назовешь.
Реально лицо на мужика-трансформера похоже.
гнать в шею этого дизайнера! всё до чего добираются кривые руки повесточников - превращается в радужное дерьмо
её - как будто неделю били- и видимо ногами.
Куколдул Драхман приложил руку к арту не иначе. Только посмотрите на этот нос и ноздри, они явно больше чем достоинства тех кому этот арт понравится.
не уверен, что "woke" стоит переводить вообще
Дожили, теперь красота женских персонажей - редкость.
Изуродовали? Уродство? Это они наверное не видели героиню-мутанта из нового Fable.
Дизайнер нотидог не смог сдержать свою зависть, у них там только лысых уродцев клипать, вот и отыгрался
Вот что случается, когда перестаешь рисовать красивых женщин. Даже срисовать не могут.
Вот тут реально работает фраза "я художник, я так вижу", мб у людей в нотидогах реально работает шизофреники и им следует провериться т.к. это реально нездоровая фигня.
Я думал это Брежнев.
Ну, тут скорее просто плохие быстрые почеркушки по приколу на коленке. И пропорции продолбаны и лицо просто недоделано.
Для любого другого это было бы простительно, но для дизайнера из команды "лучшего разработчика игр" это позорище.
Лицо реально ужасное.
А зачем дизайнер из Naughty Dog рисует арт Евы?
они уже по другому не умеют. рисуют женщину- получается мужик. рисуют собаку - получается транс.
мне не нравится во что превратилась студия догов, почему мир так потерян
Я бы на стиль рисования списал.
Пацаны, помогите, меня родители спалили на том, как я играл в Stellar Blade и тереборнькал и папа удалил игру из Компютера и теперь они запрещают пользоваться мне компом! Я уверен очень многие из вас с подобным сталкивались. Так вот, подскажите пожалуйста что делать мне в этой ситуации?
Теребонь с телефона. Игры ведь на компе нет)
Держать себя в руках
Предложи папе вместе потеребонькать показав ему игру.
скрестить шпаги.
Перестать пытаться шутить.
фанатики игры не могут пофапать на арт 🤣
Ну тут по факту лицо какое то европейское сделали, а не азиатское. На оригинал вообще не похоже.
тут лицо сделали уродское, а не европейское
Да это мужик в трениках траву на газончике косить вышел.
дальше что? вы арты разок видите в ингтернете и забываете или фанатики этой игры настолько отбиTые , что распечатывают арты и вешают себе на стену? или сохраняют и хранят на компе или телефоне?
по-моему она наоборот красивее стала
Арт справа, а не слева
Знаю, слева типа скрин
Так она изначально была уродом! Особенно ее косоглазое азиатское тупорылые лицо! Как там у нас говорят - Морда просит кирпича! Вот это про нее!
на арте уже после кирпича, хочешь сказать стало лучше
К арту и к оригиналу отлично подходит аксиома Эскобара!
Лол, сам не любитель азиаток, но Ева вполне симпатичный персонаж. В отличие от модели, которой взяли как основу.
Если надеть ей на голову пакет и перед эти выпить 3 литра водки, то да она вполне симпатичный персонаж!
Ну, для тебя походу да, так и работает)