Фанаты Stellar Blade обвинили дизайнера персонажей Naughty Dog в намеренном уродстве Евы

Официальный аккаунт Stellar Blade в X опубликовал арт от ведущего концепт-дизайнера персонажей из Naughty Dog, и реакция фанатов на него не заставила себя ждать. В ответ фанаты назвали лицо Евы от Хён Тхэка мерзким, указав, что на концепт-арте она получилась похожей на мужчину.

В большинстве комментариях под постом было высказано то же самое мнение, и эта версия главной героини Stellar Blade называлась уродливой и ужасной. В большинстве комментариев дизайнера из Naughty Dog также обвинили в том, что он сделал Еву «пробудившейся», отметив, что в лучшем случае данный арт вызывает чувство отвращения.

По всей видимости, это уже тенденция для Naughty Dog. Не так давно студия также попала под огонь из-за явных элементов DEI в недавно анонсированной Intergalactic: The Heretic Prophet. Трейлер научно-фантастического приключения превзошел рекорд по количеству дизлайков к видеоиграм, который ранее в этом году установил Concord.

Вышедшая в начале этого года Stellar Blade стала очень успешной игрой для Shift Up. Во многом успех игры был связан с главной героиней, Евой, которая стала всеобщей любимицей фанатов благодаря своей объективной красоте. Разработанный студией Shift Up дизайн Евы был высоко оценен игровым сообществом, а вот новый дизайн протагонистки Stellar Blade, напротив, привлекательным не назовешь.