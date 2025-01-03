Фанаты Stellar Blade перевоспитали художника Naughty Dog - он нарисовал новую Еву, которая теперь понравилась игрокам

В конце прошлого месяца художник из студии Naughty Dog Нам Хён Тэку представил собственную Еву из Stellar Blade. Однако игроки не оценили видение художника - сотрудника Naughty Dog раскритиковали за очередное уродство женского персонажа и продвижение повестки:

По всей видимости критика от пользователей действительно подействовала: Хён Тэку нарисовал новый арт с Евой - заметно, что героиня стала куда более привлекательной и похожей на игровую версию персонажа.

В этот раз пользователи похвалили Хён Тэку за новый арт, а так же за то, что художник прислушался к критике от игроков.