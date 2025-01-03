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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 272 оценки

Фанаты Stellar Blade перевоспитали художника Naughty Dog - он нарисовал новую Еву, которая теперь понравилась игрокам

AceTheKing
Новости

В конце прошлого месяца художник из студии Naughty Dog Нам Хён Тэку представил собственную Еву из Stellar Blade. Однако игроки не оценили видение художника - сотрудника Naughty Dog раскритиковали за очередное уродство женского персонажа и продвижение повестки:

Фанаты Stellar Blade обвинили дизайнера персонажей Naughty Dog в намеренном уродстве Евы

По всей видимости критика от пользователей действительно подействовала: Хён Тэку нарисовал новый арт с Евой - заметно, что героиня стала куда более привлекательной и похожей на игровую версию персонажа.

В этот раз пользователи похвалили Хён Тэку за новый арт, а так же за то, что художник прислушался к критике от игроков.

30
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
IrateSavion

Как думаете? Есть шансы, что художников Transgalactic SJW prophet так же переучат?
Или Нил "Пробитый" Сракман слишком куколд для этого?

6
Alkatraz7N7

Там мне кажется даже финансовый провал ничему не научит.

12
IrateSavion Alkatraz7N7

Ну не факт что будет такой уж провал.
Под трейлером есть не только 210К дизлайков, но и 80К лайков. И если это не накрученно, значит ещё есть желающие потреблять повесточное двухкнопочное кинцо

2
Рикочико Alkatraz7N7

Думаю новый японец будет очень недоволен провалом.

0
Rimasted

Наверное у художника кровь из глаз шла, всё естество кричало и пальцы плохо слушались, а в некоторых местах кости ломались, пока пытался нарисовать красивую женщину.

4
CT3H

Даи по качеству рисунка видно что с него художник ну такой ссе... или не старался совсем -нарисовал набросок и сразу людям кинул...

0
HITMAN 5

Можешь если захочешь

1
bxdtvd

Эх, ешё бы на ПК её

0
-zotik-

Нормально

0
UH815

Вот бы он еще лысую, азиатскую смеаголшу из своей новой игры поправил!

0
Despot_Aspid

Для этого сперва нужно лицо нилу дуракману "подправить"!))

0