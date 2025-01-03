Фанаты Stellar Blade перевоспитали художника Naughty Dog - он нарисовал новую Еву, которая теперь понравилась игрокам

В конце прошлого месяца художник из студии Naughty Dog Нам Хён Тэку представил собственную Еву из Stellar Blade. Однако игроки не оценили видение художника - сотрудника Naughty Dog раскритиковали за очередное уродство женского персонажа и продвижение повестки:
По всей видимости критика от пользователей действительно подействовала: Хён Тэку нарисовал новый арт с Евой - заметно, что героиня стала куда более привлекательной и похожей на игровую версию персонажа.
В этот раз пользователи похвалили Хён Тэку за новый арт, а так же за то, что художник прислушался к критике от игроков.
Как думаете? Есть шансы, что художников Transgalactic SJW prophet так же переучат?
Или Нил "Пробитый" Сракман слишком куколд для этого?
Там мне кажется даже финансовый провал ничему не научит.
Ну не факт что будет такой уж провал.
Под трейлером есть не только 210К дизлайков, но и 80К лайков. И если это не накрученно, значит ещё есть желающие потреблять повесточное двухкнопочное кинцо
Думаю новый японец будет очень недоволен провалом.
Наверное у художника кровь из глаз шла, всё естество кричало и пальцы плохо слушались, а в некоторых местах кости ломались, пока пытался нарисовать красивую женщину.
Даи по качеству рисунка видно что с него художник ну такой ссе... или не старался совсем -нарисовал набросок и сразу людям кинул...
Можешь если захочешь
Эх, ешё бы на ПК её
Нормально
Вот бы он еще лысую, азиатскую смеаголшу из своей новой игры поправил!
Для этого сперва нужно лицо нилу дуракману "подправить"!))