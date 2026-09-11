Физический релиз Stellar Blade для Switch 2 подтвердил появление новых 32-гигабайтных картриджей

Маркетинговые материалы экшена Stellar Blade раскрыли важные изменения на рынке физических носителей. Высокооцененный проект студии Shift Up станет одной из первых игр для Nintendo Switch 2, которая выйдет на обновленных картриджах объемом 32 ГБ. Официальный запуск производства этого формата расширил текущую линейку физических носителей для новой консоли Nintendo, которая теперь включает варианты на 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ.

Релиз расширенного издания Stellar Blade Complete Edition на консоли Nintendo запланирован на 5 ноября 2026 года. Разработчики отдельно подчеркнули, что тайтл будет записан на физический носитель целиком — игрокам не придется скачивать дополнительные гигабайты данных или использовать цифровые коды.

Помимо оригинальной сюжетной кампании, в состав Complete Edition войдет масштабный набор дополнительного контента. Игроки получат все ранее вышедшие крупные DLC, включая кроссоверы с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke. Главным же бонусом версии для Switch 2 станет эксклюзивная коллаборация с серией Bayonetta, которая добавит для главной героини Евы четыре уникальных костюма, а также стартовый набор предметов Stargazer и внутриигровую валюту.

Ранее в индустрии предполагалось, что основным стандартом для крупных игр Switch 2 станут более емкие носители на 64 ГБ. Успешное сжатие Stellar Blade под 32-гигабайтный формат доказало гибкость новой платформы, однако в геймерском сообществе уже возобновились дискуссии о будущем физической дистрибуции. Многие эксперты задаются вопросом, представит ли Nintendo в обозримом будущем картриджи на 128 ГБ для беспрепятственной поддержки самых тяжелых современных тайтлов.