Фоторежим, 4 новых костюма и многое другое: Stellar Blade получает бесплатное обновление

Корейская студия Shift Up объявила в своих официальных социальных сетях о выходе нового обновления для Stellar Blade. Как и обещалось ранее, патч добавляет в игру фоторежим с широким набором настроек, а также обновляет гардероб главной героини Евы. Однако это далеко не все нововведения — разработчики опубликовали полный список изменений, который приятно удивил поклонников игры.
Согласно информации от Shift Up, вместе с обновлением 1.009 игроки получат четыре новых костюма абсолютно бесплатно. Следуя своему уникальному стилю корейские разработчики постарались их сделать максимально привлекательными и яркими, чтобы подчеркнуть формы Евы.
Среди других новшеств:
- Добавлены специальные испытания, в которых нужно использовать возможности фоторежима.
- В игру добавлен новый аксессуар — «Символ наследия», который можно получить при выполнении определенной концовки. Этот предмет позволяет вносить изменения в внешний вид героини.
- Появилась возможность выбора фоновой музыки через музыкальный проигрыватель в лагере.
- Варианты прически расширены: добавлен параметр «Без конского хвоста».
- Навык мгновенной смерти теперь поддерживает функции автоприцеливания и магнита для пуль.
- Улучшена синхронизация губ для шести дополнительных языков озвучки.
- Исправлены различные баги и ошибки.
Кроме того, студия напомнила, что DLC с контентом из Nier:Automata станет доступно завтра, 20 ноября.
Что одни с аланом прибыль не дополучают не выпуская в стим, что другие не выпуская на ПК. Никогда не пойму эксклюзивности за деньги,когда вы буквально прошляпиваете самый пик продаж. Ну какой размер компенсации должен быт что бы студии на такое пошли.
а потом как выйдет на пк, как Шифт Ап апнет ловандос и уйдут в нирвану.
Фоторежим это хорошо, из костюмов только один нормальный, на счёт хвоста спорно, там же нет длинных причесок, сначала надо их добавить, что можно было бы сделать, учитывая наличие хвоста.