Фоторежим, 4 новых костюма и многое другое: Stellar Blade получает бесплатное обновление

Корейская студия Shift Up объявила в своих официальных социальных сетях о выходе нового обновления для Stellar Blade. Как и обещалось ранее, патч добавляет в игру фоторежим с широким набором настроек, а также обновляет гардероб главной героини Евы. Однако это далеко не все нововведения — разработчики опубликовали полный список изменений, который приятно удивил поклонников игры.

Согласно информации от Shift Up, вместе с обновлением 1.009 игроки получат четыре новых костюма абсолютно бесплатно. Следуя своему уникальному стилю корейские разработчики постарались их сделать максимально привлекательными и яркими, чтобы подчеркнуть формы Евы.

Среди других новшеств:

Добавлены специальные испытания, в которых нужно использовать возможности фоторежима.

В игру добавлен новый аксессуар — «Символ наследия» , который можно получить при выполнении определенной концовки. Этот предмет позволяет вносить изменения в внешний вид героини.

, который можно получить при выполнении определенной концовки. Этот предмет позволяет вносить изменения в внешний вид героини. Появилась возможность выбора фоновой музыки через музыкальный проигрыватель в лагере.

Варианты прически расширены: добавлен параметр «Без конского хвоста».

Навык мгновенной смерти теперь поддерживает функции автоприцеливания и магнита для пуль.

Улучшена синхронизация губ для шести дополнительных языков озвучки.

Исправлены различные баги и ошибки.

Кроме того, студия напомнила, что DLC с контентом из Nier:Automata станет доступно завтра, 20 ноября.