ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 159 оценок

Фоторежим, 4 новых костюма и многое другое: Stellar Blade получает бесплатное обновление

Gutsz
Новости

Корейская студия Shift Up объявила в своих официальных социальных сетях о выходе нового обновления для Stellar Blade. Как и обещалось ранее, патч добавляет в игру фоторежим с широким набором настроек, а также обновляет гардероб главной героини Евы. Однако это далеко не все нововведения — разработчики опубликовали полный список изменений, который приятно удивил поклонников игры.

В базе данных PlayStation нашли намёки на выпуск ещё нескольких DLC для Stellar Blade

Согласно информации от Shift Up, вместе с обновлением 1.009 игроки получат четыре новых костюма абсолютно бесплатно. Следуя своему уникальному стилю корейские разработчики постарались их сделать максимально привлекательными и яркими, чтобы подчеркнуть формы Евы.

Среди других новшеств:

  • Добавлены специальные испытания, в которых нужно использовать возможности фоторежима.
  • В игру добавлен новый аксессуар — «Символ наследия», который можно получить при выполнении определенной концовки. Этот предмет позволяет вносить изменения в внешний вид героини.
  • Появилась возможность выбора фоновой музыки через музыкальный проигрыватель в лагере.
  • Варианты прически расширены: добавлен параметр «Без конского хвоста».
  • Навык мгновенной смерти теперь поддерживает функции автоприцеливания и магнита для пуль.
  • Улучшена синхронизация губ для шести дополнительных языков озвучки.
  • Исправлены различные баги и ошибки.
Stellar Blade завоевала рекордное количество наград на Korea Game Awards 2024

Кроме того, студия напомнила, что DLC с контентом из Nier:Automata станет доступно завтра, 20 ноября.

14
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
FireLion1993
1
Sion2

Что одни с аланом прибыль не дополучают не выпуская в стим, что другие не выпуская на ПК. Никогда не пойму эксклюзивности за деньги,когда вы буквально прошляпиваете самый пик продаж. Ну какой размер компенсации должен быт что бы студии на такое пошли.

-2
Aндрей Лощинин

а потом как выйдет на пк, как Шифт Ап апнет ловандос и уйдут в нирвану.

0
Kenn1y

Фоторежим это хорошо, из костюмов только один нормальный, на счёт хвоста спорно, там же нет длинных причесок, сначала надо их добавить, что можно было бы сделать, учитывая наличие хвоста.

-2