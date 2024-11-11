Фоторежим и коллаборация с NieR: Automata появятся в Stellar Blade уже 20 ноября

Компания Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP анонсировали предстоящее обновление для Stellar Blade, которое выйдет 20 ноября и порадует игроков новыми возможностями. Среди ключевых нововведений — долгожданная коллаборация с NieR: Automata и бесплатное обновление с фоторежимом, костюмами и другими улучшениями.

Главной новостью стало сотрудничество с NieR: Automata. Теперь в игре появится персонаж Эмиль, который откроет свой магазин, где можно будет приобрести 11 уникальных предметов, созданных специально для этого кроссовера. Такое творческое объединение миров Stellar Blade и NieR: Automata вдохновлено уважением между режиссерами двух проектов, Ким Хён Тхэ и Йоко Таро.

Обновление добавит фоторежим, позволяющий игрокам запечатлеть яркие моменты игры, а также новый аксессуар «Символ наследия», который изменит внешний вид и механику режима «Тачи». Появятся также четыре новых костюма для большей персонализации персонажей, и будут добавлены функции автоприцеливания и настройки баллистики, что улучшит боевые механики.

Игроков ждет поддержка шести новых языков, опции по настройке музыкального фона в лагере и дополнительные функции кастомизации для героини Евы.