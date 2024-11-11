Фоторежим и коллаборация с NieR: Automata появятся в Stellar Blade уже 20 ноября

Компания Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP анонсировали предстоящее обновление для Stellar Blade, которое выйдет 20 ноября и порадует игроков новыми возможностями. Среди ключевых нововведений — долгожданная коллаборация с NieR: Automata и бесплатное обновление с фоторежимом, костюмами и другими улучшениями.
Главной новостью стало сотрудничество с NieR: Automata. Теперь в игре появится персонаж Эмиль, который откроет свой магазин, где можно будет приобрести 11 уникальных предметов, созданных специально для этого кроссовера. Такое творческое объединение миров Stellar Blade и NieR: Automata вдохновлено уважением между режиссерами двух проектов, Ким Хён Тхэ и Йоко Таро.
Обновление добавит фоторежим, позволяющий игрокам запечатлеть яркие моменты игры, а также новый аксессуар «Символ наследия», который изменит внешний вид и механику режима «Тачи». Появятся также четыре новых костюма для большей персонализации персонажей, и будут добавлены функции автоприцеливания и настройки баллистики, что улучшит боевые механики.
Игроков ждет поддержка шести новых языков, опции по настройке музыкального фона в лагере и дополнительные функции кастомизации для героини Евы.
Платьишко 2B это хорошо, но боевых костюмов не мешало бы добавить или как на последнем скрине, можно ещё причесок и каких-то локаций.
робосек и стеллар шлюха - вот это коллаборация, ага...
в любом случае, эти две поделки для спермотоксиков достойны друг друга :)
Порт на РС,когда?
Когда найдут контору, которая занимается портами. Сосони вряди будуть отвлекать свою Nixxes для портированния этой игры.
До двух лет после релиза, зная нынешнюю сони, если порт вообще будет.
А зачем этот порт, на пк игор и так хватает, эт на консолях игор то