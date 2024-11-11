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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 120 оценок

Фоторежим и коллаборация с NieR: Automata появятся в Stellar Blade уже 20 ноября

butcher69
Новости

Компания Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP анонсировали предстоящее обновление для Stellar Blade, которое выйдет 20 ноября и порадует игроков новыми возможностями. Среди ключевых нововведений — долгожданная коллаборация с NieR: Automata и бесплатное обновление с фоторежимом, костюмами и другими улучшениями.

+ ещё 11 картинок

Главной новостью стало сотрудничество с NieR: Automata. Теперь в игре появится персонаж Эмиль, который откроет свой магазин, где можно будет приобрести 11 уникальных предметов, созданных специально для этого кроссовера. Такое творческое объединение миров Stellar Blade и NieR: Automata вдохновлено уважением между режиссерами двух проектов, Ким Хён Тхэ и Йоко Таро.

Обновление добавит фоторежим, позволяющий игрокам запечатлеть яркие моменты игры, а также новый аксессуар «Символ наследия», который изменит внешний вид и механику режима «Тачи». Появятся также четыре новых костюма для большей персонализации персонажей, и будут добавлены функции автоприцеливания и настройки баллистики, что улучшит боевые механики.

Игроков ждет поддержка шести новых языков, опции по настройке музыкального фона в лагере и дополнительные функции кастомизации для героини Евы.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Платьишко 2B это хорошо, но боевых костюмов не мешало бы добавить или как на последнем скрине, можно ещё причесок и каких-то локаций.

0
Pycckuu_XAKEP

робосек и стеллар шлюха - вот это коллаборация, ага...
в любом случае, эти две поделки для спермотоксиков достойны друг друга :)

-2
nikvik jm

Порт на РС,когда?

-4
Yoshemitsu

Когда найдут контору, которая занимается портами. Сосони вряди будуть отвлекать свою Nixxes для портированния этой игры.

1
MrProRock33rus

До двух лет после релиза, зная нынешнюю сони, если порт вообще будет.

0
Ден Калашников

А зачем этот порт, на пк игор и так хватает, эт на консолях игор то

-6