Геймдиректор CD Projekt RED Павел Саско, сейчас работающий над Cyberpunk 2, во время поездки в Сеул посетил офис корейской студии SHIFT UP и лично встретился с ее гендиректором Кимом Хен Тэ - создателем высокооценнного экшена Stellar Blade. В посте от 15 ноября 2026 года Саско написал:
С легендарным Кимом Хен Тэ, CEO SHIFT UP, признанным художником и креативным визионером Stellar Blade. Офис выглядит невероятно, это действительно пространство, созданное творческими людьми, мне очень понравилось! И поздравляю с релизом Stellar Blade на Switch 2.
Саско находился в Сеуле в связи с конференцией Console Game Developers Conference 2026, где выступил с докладом об устройстве запоминающихся квестов в The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. На той же конференции выступал и CTO SHIFT UP Ли Донги. Помимо этого, Саско встретился с Сюхэем Ёсидой и другими известными разработчиками.
Stellar Blade: Complete Edition вышла на Nintendo Switch 2 5 ноября 2026 года и включает все предыдущие DLC (в том числе коллаборации с NieR:Automata и Goddess of Victory: NIKKE) плюс новый контент с нарядами в стиле Bayonetta. Технические специалисты, включая Digital Foundry, оценили порт как "лучше ожидаемого" с рядом компромиссов, в том числе использованием генерации кадров для целевых 60 ФПС.