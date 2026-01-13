Генеральный директор Shift Up утверждает, что ИИ необходим для конкуренции с постоянно растущей игровой индустрией Китая

Трудно игнорировать рост китайской игровой индустрии, благодаря таким хитам, как Genshin Impact и Black Myth Wukong. Они не только добились глобального успеха, но и полностью изменили ожидания в отношении масштаба, качества и скорости производства во всей отрасли. И, похоже, корейская игровая индустрия ищет способы не отставать. Генеральный директор Shift Up, студии, создавшей Stellar Blade, утверждает, что в этом случае ИИ больше не является необязательным. Теперь это базовое требование для студий, пытающихся конкурировать с огромными масштабами разработки в Китае.

Около 80% доходов нашей компании поступает из-за рубежа, и когда мы выходим на зарубежные рынки, первыми конкурентами, с которыми мы сталкиваемся, являются китайские игры. В разработку одной игры мы вкладываем около 150 человек, в то время как Китай может задействовать от 1000 до 2000 человек. Нам не хватает возможностей для конкуренции с точки зрения полноты контента или его объёма.

По этой причине Ким считает, что для решения этой проблемы необходимы экспертные знания в области ИИ. Тем не менее, он отверг идею о том, что более широкое внедрение ИИ приведёт к массовой потере рабочих мест. Вместо этого он описал ИИ как способ для небольших команд добиться большего успеха в индустрии, где доминируют крупные студии.

Только когда все [корейские специалисты] будут владеть навыками работы с ИИ — где один человек должен выполнять работу 100 человек — мы сможем хоть как-то конкурировать с такими отраслями, как Китай или США, которые полагаются на огромные человеческие ресурсы.

Разработчик Stellar Blade также подчеркнул, что ИИ должен быть доступным. Этого можно добиться, поддерживая местные стартапы, которые объединяют инструменты ИИ в простые в использовании платформы, подобные Pixfield.

Конкурировать с такими компаниями, как Google или Amazon, используя ИИ, в реальности непросто. Именно поэтому нам необходимо поддерживать стартапы, которые создают платформы на основе API, а также социальную систему, облегчающую доступ.

Похоже, корейское правительство с этим согласно — и действительно предпринимает шаги в этом направлении. Ранее на этой неделе Корейское агентство креативного контента (KOCCA) объявило о новой программе генеративного ИИ под названием «Академия специализированного контента ИИ». Программа, финансируемая за сч`т бюджета в 7,9 миллиарда вон (около 5,4 миллиона долларов), направлена ​​на подготовку более 1000 специалистов по ИИ к 2026 году, как начинающих, так и опытных работников отрасли.