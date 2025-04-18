ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 364 оценки

Гиперреалистичные статуэтки Евы и Тахи из Stellar Blade за 3600 долларов были распроданы за считанные минуты

monk70 monk70

JND Studios открыла предварительные заказы на статуэтки Евы и Тахи, и они были распроданы за считанные минуты.

Это просто невероятно, когда узнаешь цены; набор, включающий обе статуэтки и дрон, стоит 3599 долларов, в то время как отдельная модель Евы стоит 2199 долларов.

Недавно корейский производитель гиперреалистичных моделей JND Studios представил копии Евы и Тахи из Stellar Blade в масштабе 1/3. В каждом случае статуэтки одеты в свои знаковые наряды, тщательно воссозданные, чтобы точно отразить то, что вы видите в игре.

13
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Armen 88

Больные

8
Rograx

Богатые

3
LeonidasSparta Rograx

люди с деньгами такое не покупают , только у кого карман средний , а нищуки мечтают и копят гроши или же дрочеры

2
л0л9ш90шщлл90ш LeonidasSparta

Богатые просто людей покупают.

2
LeonidasSparta л0л9ш90шщлл90ш

это называется работа от слова Раб , там платят гроши на которые вы покупаете то что не даёт вам умереть с голоду

Lorenzo Lamas

я тоже купить успел !)

6
Egik81

Интересно, а сколько из них было куплено для перепродажи. К тому же, как говорится, коллекционеры разные бывают.

2
MeanDresden

Если не было ограничений по типу в одни руки или паспортных. То почти все.

2
Egik81 MeanDresden

ну, вы понимаете, что для спекулянтов и тем более коллекционеров подобные припоны не серьёзны. :)

2
ShannenDoherty

Их купили чтобы продать дороже, перекупы крч

1
Solstice

имхо попу Евы могли бы получше сделать

1
ZAUSA

Вам зачем, если всё равно покупать не будете?

2
Авраам Линкольн

Все анимации в этой игре записывали с мужика-корейца! И жопу, скорее всего, рисовали тоже с него! А теперь представьте лица, тех спермотоксикозных подростков, которые дрочат на эту жопу, думая, что она женская! ;)

6
dreamevil2067

И сколько их было штук интересно

Xbox Forever

сейчас и по лучше могут вылепить Китайцы и продать ну максимум за 5000р

Maha4kalinec

МАСТУРБЕКИ

MalevolentGalileo

когда скинчики для оружия отлетают за нехилые деньги, то чему удивляться-то?

p.s. там, хоть, функция "раздень няшу есть" или, просто, литье-монолит?