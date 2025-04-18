Гиперреалистичные статуэтки Евы и Тахи из Stellar Blade за 3600 долларов были распроданы за считанные минуты

JND Studios открыла предварительные заказы на статуэтки Евы и Тахи, и они были распроданы за считанные минуты.

Это просто невероятно, когда узнаешь цены; набор, включающий обе статуэтки и дрон, стоит 3599 долларов, в то время как отдельная модель Евы стоит 2199 долларов.

Недавно корейский производитель гиперреалистичных моделей JND Studios представил копии Евы и Тахи из Stellar Blade в масштабе 1/3. В каждом случае статуэтки одеты в свои знаковые наряды, тщательно воссозданные, чтобы точно отразить то, что вы видите в игре.