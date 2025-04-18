Гиперреалистичные статуэтки Евы и Тахи из Stellar Blade за 3600 долларов были распроданы за считанные минуты

JND Studios открыла предварительные заказы на статуэтки Евы и Тахи, и они были распроданы за считанные минуты.
Это просто невероятно, когда узнаешь цены; набор, включающий обе статуэтки и дрон, стоит 3599 долларов, в то время как отдельная модель Евы стоит 2199 долларов.
Недавно корейский производитель гиперреалистичных моделей JND Studios представил копии Евы и Тахи из Stellar Blade в масштабе 1/3. В каждом случае статуэтки одеты в свои знаковые наряды, тщательно воссозданные, чтобы точно отразить то, что вы видите в игре.
Больные
Богатые
люди с деньгами такое не покупают , только у кого карман средний , а нищуки мечтают и копят гроши или же дрочеры
Богатые просто людей покупают.
это называется работа от слова Раб , там платят гроши на которые вы покупаете то что не даёт вам умереть с голоду
я тоже купить успел !)
Интересно, а сколько из них было куплено для перепродажи. К тому же, как говорится, коллекционеры разные бывают.
Если не было ограничений по типу в одни руки или паспортных. То почти все.
ну, вы понимаете, что для спекулянтов и тем более коллекционеров подобные припоны не серьёзны. :)
Их купили чтобы продать дороже, перекупы крч
имхо попу Евы могли бы получше сделать
Вам зачем, если всё равно покупать не будете?
Все анимации в этой игре записывали с мужика-корейца! И жопу, скорее всего, рисовали тоже с него! А теперь представьте лица, тех спермотоксикозных подростков, которые дрочат на эту жопу, думая, что она женская! ;)
И сколько их было штук интересно
сейчас и по лучше могут вылепить Китайцы и продать ну максимум за 5000р
МАСТУРБЕКИ
когда скинчики для оружия отлетают за нехилые деньги, то чему удивляться-то?
p.s. там, хоть, функция "раздень няшу есть" или, просто, литье-монолит?