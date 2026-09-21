Глава Platinum Games: "Stellar Blade - это образцовый пример того, как должны создаваться игры"

В рамках Tokyo Game Show 2026 состоялось специальное мероприятие, посвященное коллаборации Stellar Blade и Bayonetta. В ходе беседы президент Platinum Games Ацуси Инаба и директор Stellar Blade Ким Хен Тэ обменялись мнениями о творчестве друг друга, а Инаба назвал проект Shift Up образцом для подражания в игровой индустрии.

Stellar Blade - это образцовый пример того, как должны создаваться игры,

— заявил глава Platinum Games. По его словам, в современной индустрии, включая инди-сегмент, многие проекты строятся вокруг одной удачной идеи. В случае со Stellar Blade ситуация иная: игра предлагает множество разнообразных механик - не только боевую систему, но и широкие возможности кастомизации и выразительную подачу. Инаба подчеркнул, что все это тщательно проработано и упаковано в плотный, насыщенный экшен, который может служить референсом для других разработчиков.

Как экшен игра получилась очень плотной, насыщенной. Смотришь на нее - и кажется, будто тебе показывают справочник: "Вот как надо делать игры, чтобы было интересно". Аж губу закусываешь и думаешь: нельзя дать себя обойти.

Ким Хен Тэ, в свою очередь, отметил, что испытывает к глубочайшее уважение к Баойнетте и считает ее одной из трех лучших игр в своей жизни. Он признался, что при создании коллаборации старался сделать все на высшем уровне, а также выразил надежду, что сотрудничество двух студий продолжится.

Инаба также высоко оценил проработку боев с человекоподобными противниками в Stellar Blade, назвав это одним из обязательных условий хорошего экшена. Ким Хен Тэ ответил, что такие сражения дались особенно тяжело, и был рад, что его усилия заметили.

Коллаборация Stellar Blade и Bayonetta включает четыре костюма. Четвертый, созданный лично Ким Хен Тэ, получил название "Черные пряди" и был впервые показан на TGS2026. Релиз Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2 запланирован на 5 ноября 2026 года. Бесплатная демоверсия уже доступна.