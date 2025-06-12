Главная причина огромного успеха Stellar Blade - ее боевая система, считает бывший глава Sony

Некоторые приписывают успех Stellar Blade на PlayStation 5 ее сексуальности, но бывший президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида считает, что все дело в сражениях.

В интервью порталу GameWatch бывший руководитель Sony рассказал, что впервые сыграл в прототип Stellar Blade еще в 2019 году. И хотя тогда игра еще носила рабочее название «Project Eve», сражения в ней оказались настолько увлекательными и захватывающими, что Ёсида обратился к Shift Up с предложением заключить издательский договор с Sony (тем самым сделав Stellar Blade эксклюзивом для PlayStation 5).

По словам Йошиды, несмотря на то, что дизайн персонажей, технические аспекты и графика Stellar Blade не имеют себе равных, именно сложный, но именно сложная и комплексная боевая система принесла игре такой успех. В отличие от предыдущих работ Shift Up, боевая часть Stellar Blade сочетает в себе плавный геймплей в стиле hack-and-slash с хорошо рассчитанными уворотами и контратаками.

Боевая часть Stellar Blade эволюционировала с тех пор, как Ёсида впервые сыграл в нее, и он высоко оценил старания Shift Up впитывать отзывы и улучшать игру. В свою очередь, режиссер Хён Тхэ Ким называл Ёсиду «Матерью Stellar Blade», поскольку именно он заметил потенциал тогда еще никому не известной игры и помог представить ее миру.

На самом деле в какой-то степени Ёсида прав, боевая часть в игре сделана очень хорошо, как для первого проекта студии такого масштаба. В целом Stellar Blade - очень приятный и грамотно продуманный слэшер, а комбо в нем доставляет массу удовольствия и положительных эмоций. Правда, есть некоторые проблемы с шутерной частью, которые, хочется надеяться, устранят в сиквеле.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и ПК.