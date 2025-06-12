Главная причина огромного успеха Stellar Blade - ее боевая система, считает бывший глава Sony

Некоторые приписывают успех Stellar Blade на PlayStation 5 ее сексуальности, но бывший президент Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида считает, что все дело в сражениях.
В интервью порталу GameWatch бывший руководитель Sony рассказал, что впервые сыграл в прототип Stellar Blade еще в 2019 году. И хотя тогда игра еще носила рабочее название «Project Eve», сражения в ней оказались настолько увлекательными и захватывающими, что Ёсида обратился к Shift Up с предложением заключить издательский договор с Sony (тем самым сделав Stellar Blade эксклюзивом для PlayStation 5).
По словам Йошиды, несмотря на то, что дизайн персонажей, технические аспекты и графика Stellar Blade не имеют себе равных, именно сложный, но именно сложная и комплексная боевая система принесла игре такой успех. В отличие от предыдущих работ Shift Up, боевая часть Stellar Blade сочетает в себе плавный геймплей в стиле hack-and-slash с хорошо рассчитанными уворотами и контратаками.
Боевая часть Stellar Blade эволюционировала с тех пор, как Ёсида впервые сыграл в нее, и он высоко оценил старания Shift Up впитывать отзывы и улучшать игру. В свою очередь, режиссер Хён Тхэ Ким называл Ёсиду «Матерью Stellar Blade», поскольку именно он заметил потенциал тогда еще никому не известной игры и помог представить ее миру.
На самом деле в какой-то степени Ёсида прав, боевая часть в игре сделана очень хорошо, как для первого проекта студии такого масштаба. В целом Stellar Blade - очень приятный и грамотно продуманный слэшер, а комбо в нем доставляет массу удовольствия и положительных эмоций. Правда, есть некоторые проблемы с шутерной частью, которые, хочется надеяться, устранят в сиквеле.
Stellar Blade доступна на PlayStation 5 и ПК.
вот она, причина успеха
Хорошая ,сочная "боевая система"
сиськи с физикой и жопа - вот главная причина
и это хорошо, и редкость сейчас, что в игре героиня красивая и сексуальная, и в секси шмотках, чтобы мужикам на неё было приятно смотреть и одевать
а не сильнонезависимая корова для повестки, хер знает для кого сделанная
Хоть кто то честно написал. Респект. И в этом нет ничего плохого. Игра для мужчин, только и всего
ГЛавная причина успеха Stellar Blade - это то, что у школьников каникулы и слишком много свободного времени!
Жопа второстепенна, сиськи третьестепенны, а боевая система — вот главный секрет успеха!
Под боевой системой наверное имелось ввиду, наяривание одной рукой.
Она настолько боевая, что примерно со средины игры, боссов можно держать непрерывно в станлоке )
ага как же,СИСЬКИ
Она же так себе лол, топорная
Ну чтоб он не считал будь на месте ГГ и её подружек Квазимодо, со товарищами, "это" бы никакая боевая система в кавычках не спасла. Впрочем экспериментировать никто не мешает.
Причина успеха этой игры, это сопротивление и удар по игровой повестке