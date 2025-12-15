Хидео Кодзима получил фигурку Евы из Stellar Blade от Shift Up в честь дня рождения студии Kojima Productions

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель серий Metal Gear и Death Stranding, получил уникальный подарок от корейской студии Shift Up, разработчиков хита Stellar Blade. Подарок приурочен к 10-летнему юбилею Kojima Productions.

В своем посте Кодзима опубликовал четыре фотографии, на которых он позирует вместе с Ким Ён Хо, ведущим кинематографистом Shift Up. На снимках Кодзима держит деревянную шкатулку с автографами и гравировкой логотипа Stellar Blade. Внутри - лимитированная фигурка главной героини игры Евы. На шкатулке видны надписи "Stellar Blade 10th Anniversary Production" и номер "10/50", указывающий на эксклюзивность издания - всего 50 штук.

Получил очень особенный подарок, посвященный 10-летию KJP, от ведущего кинематографиста Shift Up Ким Ён Хо. Огромное спасибо.

Shift Up подтвердили событие в своем аккаунте:

Легендарный создатель игр Хидео Кодзима получил особенный подарок от Shift Up - фигурку Евы! Подарок вручил Ким Ён Хо в честь 10-летия Kojima Productions.

Kojima Productions была основана в декабре 2015 года после ухода Кодзимы из Konami. Студия прославилась Death Stranding и его сиквелом Death Stranding 2: On the Beach.