Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 574 оценки

Хидео Кодзима получил фигурку Евы из Stellar Blade от Shift Up в честь дня рождения студии Kojima Productions

2BLaraSex 2BLaraSex

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель серий Metal Gear и Death Stranding, получил уникальный подарок от корейской студии Shift Up, разработчиков хита Stellar Blade. Подарок приурочен к 10-летнему юбилею Kojima Productions.

В своем посте Кодзима опубликовал четыре фотографии, на которых он позирует вместе с Ким Ён Хо, ведущим кинематографистом Shift Up. На снимках Кодзима держит деревянную шкатулку с автографами и гравировкой логотипа Stellar Blade. Внутри - лимитированная фигурка главной героини игры Евы. На шкатулке видны надписи "Stellar Blade 10th Anniversary Production" и номер "10/50", указывающий на эксклюзивность издания - всего 50 штук.

+ ещё 1 картинка
Получил очень особенный подарок, посвященный 10-летию KJP, от ведущего кинематографиста Shift Up Ким Ён Хо. Огромное спасибо.

Shift Up подтвердили событие в своем аккаунте:

Легендарный создатель игр Хидео Кодзима получил особенный подарок от Shift Up - фигурку Евы! Подарок вручил Ким Ён Хо в честь 10-летия Kojima Productions.

Kojima Productions была основана в декабре 2015 года после ухода Кодзимы из Konami. Студия прославилась Death Stranding и его сиквелом Death Stranding 2: On the Beach.

Комментарии:  12
thepost

Как же надоел этот бурят со своей «гениальностью».

0ncnjqybr

Ну хоть какую то статуэтку получил. На ТГА на бурята было жалко смотреть.

Game of the Year...

Expedition 33!

ДаДжи

он же сам говорил что не хочет что б его игра понравилась игрокам

CrucialOrsonius

Сразу вспомнился еще один гений со своим Старфилдом. У него примерно такое же выражение лица было))

DjаzZy CrucialOrsonius

Хахах даа было такое

FairUlu

Любые события вокруг Кодзимы приобретают статус гениальных.

Даздрасен Дыклоп

Любовник бурята Кили утешил гения за снятия с пробега на ТГА?

Fad454

Как же жалко было Кожиму на тга, наверное его дружба с кили закончилась в этом моменте, так киданул другана, не подарил ни одной статуэтки))

ratte88

Потому что Коджомбе нужно было не под соСони ложиться, а игру на пк выпускать. На приставках кроме скуфов, которые вообще за игры не шарят, никого нет. Все тру геймеры только на пк.

В итоге дс2 вышел, а толку, если в него никто не играл? Потому и удивляться в его случае нечему. Может мозгов наберётся и Od на пк релизнит вместе с мылеварней.

Bibendi

Утешительный приз подарили Хидео. И не абы какой а сиськожопный. Неудивительно, проиграть какому-то реально переоценённому шлаку по имени Клара Обскуровна.

Allexandrr

Какой размер куклы ? Рот открывается ? Друг прост спрашивает ))