Игроки нашли в Stellar Blade идеальный костюм для журналистов и считают его хорошим троллингом западной культуры

После того как вчера появились оценки предстоящей Stellar Blade, в сеть попало множество геймплея игры, в том числе стали известны костюмы главной героини.
Среди костюмов пользователи обнаружили интересный экземпляр, а именно - костюм плюшевого медведя, который полностью закрывает тело Евы. Игроки считают, что наличие такого странного костюма в игре, среди других откровенных нарядов, явно не случайно - скорее всего костюм медведя является троллингом от разработчиков в сторону обидчивых западных игроков и журналистов. Тем самым создатели позволили лицемерам, которые якобы не могут смотреть на хорошие женские формы тела, в качестве альтернативы наслаждаться обвисшим плюшевым медведем.
Игра выйдет уже завтра на PS5. На данный момент средняя оценка игры составляет 84 баллов на Opencritic и 82 балла на Metacritic.
К сожалению, не поможет. Очень много больных людей, которым хочется только возмущаться.
Самый прикол в том,что это и большей части аудитории ПГ подходит).Разве что темы для возмущения другие,часто диаметрально противоположные.
Ха-ха, именно так. Люди нигде не отличаются, но каждая группа всегда считает что она умнее другой.
Сейчас посмотрим сколько "людей с истинно правильными взглядами" возмутятся и минус поставят).Под спойлер спрячу,чтобы не отпугнуть.
но и также много больных людей, которые наяривают на нарисованую жёпу
Больных которые не наяривают ещё больше)
Костюм педобира для запада-это победа. Ахаха 🤣
Сейчас напишут, что не достаточно объёмный и персонаж в нем худой и не менее секси.
не скажут она ходит по игровым площадкам и совращает несовершеннолетних
Там прикол в другом. Обрати внимание на бугорок между ног.
над этим и смеются на Reddit,
"Разработчики что, не видели настоящего медведя?"
Ну да обычный подьеп,разрабы не побоялись,сделали ГГ,да там и всех остальных секасными))Может и другие разрабы посмотрят и поймут уже,а ведь это работает лучше чем делать страшных девушек))
Это лучше чем оригинал.
Это и есть оригинал. Не мод, а просто один из внутриигровых костюмов. Хотя откуда взяться моддингу на приставке)
как бы их потом не затроили и героиня реально в таком не ходила
ну или игру запретят к продаже