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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 620 оценок

Игроки нашли в Stellar Blade идеальный костюм для журналистов и считают его хорошим троллингом западной культуры

AceTheKing
Новости

После того как вчера появились оценки предстоящей Stellar Blade, в сеть попало множество геймплея игры, в том числе стали известны костюмы главной героини.

Среди костюмов пользователи обнаружили интересный экземпляр, а именно - костюм плюшевого медведя, который полностью закрывает тело Евы. Игроки считают, что наличие такого странного костюма в игре, среди других откровенных нарядов, явно не случайно - скорее всего костюм медведя является троллингом от разработчиков в сторону обидчивых западных игроков и журналистов. Тем самым создатели позволили лицемерам, которые якобы не могут смотреть на хорошие женские формы тела, в качестве альтернативы наслаждаться обвисшим плюшевым медведем.

Игра выйдет уже завтра на PS5. На данный момент средняя оценка игры составляет 84 баллов на Opencritic и 82 балла на Metacritic.

31
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Tiger Goose

К сожалению, не поможет. Очень много больных людей, которым хочется только возмущаться.

21
samosan

Самый прикол в том,что это и большей части аудитории ПГ подходит).Разве что темы для возмущения другие,часто диаметрально противоположные.

-9
imizaka samosan

Ха-ха, именно так. Люди нигде не отличаются, но каждая группа всегда считает что она умнее другой.

2
samosan imizaka
Спойлер

Сейчас посмотрим сколько "людей с истинно правильными взглядами" возмутятся и минус поставят).Под спойлер спрячу,чтобы не отпугнуть.

-1
JohnTornton

но и также много больных людей, которые наяривают на нарисованую жёпу

1
Дэймон Сальватор JohnTornton

Больных которые не наяривают ещё больше)

0
Raphtallia

Костюм педобира для запада-это победа. Ахаха 🤣

4
ZAUSA
4
Kenn1y

Сейчас напишут, что не достаточно объёмный и персонаж в нем худой и не менее секси.

2
Alex40001

не скажут она ходит по игровым площадкам и совращает несовершеннолетних

0
Axel Denisenko

Там прикол в другом. Обрати внимание на бугорок между ног.

над этим и смеются на Reddit,

1
ZAUSA

"Разработчики что, не видели настоящего медведя?"

0
Queelag

Ну да обычный подьеп,разрабы не побоялись,сделали ГГ,да там и всех остальных секасными))Может и другие разрабы посмотрят и поймут уже,а ведь это работает лучше чем делать страшных девушек))

2
ka4o4ek

Это лучше чем оригинал.

-1
Дэймон Сальватор

Это и есть оригинал. Не мод, а просто один из внутриигровых костюмов. Хотя откуда взяться моддингу на приставке)

0
JohnTornton

как бы их потом не затроили и героиня реально в таком не ходила
ну или игру запретят к продаже

-5