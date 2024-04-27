Игроки недовольны тем, что Stellar Blade подверглась цензуре

В социальных сетях появляются сообщения в которых игроки ругают Stellar Blade, вышедшую вчера эксклюзивно на PlayStation 5. Суть претензий заключается в том, что игра, которая, как сообщалось, не будет цензурирована, как оказалось, подверглась некоторой цензуре. По сравнению с предыдущими версиями игры, некоторые наряды Евы были слегка изменены, а некоторые элементы были введены, чтобы прикрыть некоторые выдающиеся части героини чуть больше.
Сравнив два изображения, один из пользователей Reddit показал, как определенный наряд в Stellar Blade был изменен: ShiftUp добавила еще один слой одежды, который сделал косметику чуть менее откровенной.
Это сразу же вызвало шумиху, тем более что это противоречит предыдущим заявлениям команды, так что геймдиректор Хён Тхэ Ким прокомментировал этот вопрос на пресс-конференции, признав, что цензура была применена и что сейчас идет "внутреннее обсуждение" этого вопроса.
Кроме того, похоже, что количество крови драках было уменьшено по сравнению с тем, что было показано изначально.
Комментарий Тхэ Кима может намекать на возможное переосмысление примененной цензуры, но на данный момент представляется маловероятным, что все будет восстановлено.
Срочно на пк! Там все поправим как надо!
Пока до ПК доберется, из костюмов останется только Пушистый Медвежонок. На модеров тоже не стоить питать надежды, красивые и сексуальные костюмы ещё нужно уметь делать. Вон на резик скинов +100500, но действительно красивых и качественнных единицы.
Я имел виду все вырезать нахер и оставить только медвежонка.
Фу, прогнулись. А спеси то было. Эх.
Как тут некоторые веровали, что корейцы кремень, и яйца у них из адамантия.
Походу желчь изрыгаемая обиженками и моралистами размягчила их яйца. Надо было чистить блендаметом XD
в отличии от Йоко Таро, эти прогнулись под цензуру.
Минус к репе.
Наныли фемки
Геймеры играют в костюмы, а не в игру...
К сожалению да.
судя по возмущенным воплям про цензуру - они играют в кулачок :)
Часто выходят ААА проекты, где каждый костюм хочется надеть на главного героя и приятно наблюдать за движениями персонажа в любом костюме чисто с эстетической точки зрения и при том еще с интересным геймплеем? Думаю нет.
Да оденьте уже Еву в паранджу и дело с концом, чего всё это мусолить то. Ну не могут Западные ущемленки видеть красивых и сексуальных персонажей в играх.
Бедолаги
развели консольщиков
Такое ощущение что игроки не игру ждали, а тупо игру что-бы в скинах побегать в них поделать скриншоты и всё. Не интересен не лор, не геймплей, не сюжет. Фанаты Nier Automata, Tales of Berseria, Dead or Alive, Tomb Raider, The King of Fighters, The Legend of Zelda, Risident Evil, Touhou Project, Atomic Heart, Genshin Impact, Bayonetta, хотя-бы игры ценили не тупо за скины хотя и за них ну и за все остальное а как тут скины не Секси-Игра Отстой. Я понимаю что игроки недовольны ну блин снижать игре баллы тупо за скины тупо, даже не сказали как им игра нравиться или нет.
здесь ключевое
чтоб понять это и не писать много букв, достаточно прочитать статью от и до
Бунт юных онанистов?
а что им остаётся? в игру что ли играть ? 😂
Ой, блин. С этой цензурой теперь игра не для дрочеров. Зря я ругал за это.
Добавили пару штрихов в костюмы, - всё не встаёт! Что же теперь делать в игре!!! Не уже ли играть? Изучать мир и боссов??
Шум на ровном месте.
Если бы вообще все костюмы переработали в паранджу, ещё было бы оправданно.