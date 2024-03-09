Игроки в восторге от откровенного костюма героини в демоверсии Stellar Blade

В результате какой-то ошибки или казуса демоверсия игры Stellar Blade от Sony Interactive Entertainment и Shift Up появилась в PlayStation Store раньше, чем предполагалось. Вскоре она была удалена из магазина, но некоторые прозорливые владельцы PS5 смогли загрузить ее и поделиться подробностями о костюмах, доступных в демоверсии. И один костюм особенно приглянулся игрокам.
Речь идет про "Обтягивающий костюм" и в его описании говорится следующее: "Подобие обтягивающие костюмы были специально разработаны Матерью-Сферой. Они автоматически активируют нужные функции, растягиваются и сжимаются в зависимости от ситуации. Другими словами, эта умная ткань подобна второй коже."
Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года эксклюзивно для PS5.
спасибо, что на свете все еще есть подобные разработчики которые не идут в ногу с современными тенденциями
Интересно, у фемок, узнавших про этот костюм, сильно от него подгорело?
По крайней мере на ДТФ подгорело знатно)
Гуляй рука, балдей... ну вы поняли.
Где орган?
Вот
кайф вообще,такое мы любим и ценим😊
🤔А это точно костюм
Расстраивает то, что даже GTA 6 выйдет раньше, чем порт этой игры на ПК. Ну, а брать консоль ради одной игры как-то сомнительно... Будет потом валяться в пыли как Xbox S))
кстати да, было дело купил хибокс, не знаю, который дешевый, у них, ну тот который низкое разрешение, у меня был промик, какая то акция, и за 18к урвал, ну сначала обрадовался, а сейчас он как подставка...
Да там не за горами выйдут моды 18+ ещё не такое будет)
Для этого она на ПК должна выйти
Удивительно, что это спонсирует Сони. А как же все те "правильные персонажи", которые должны быть в играх?
Игроки довольны.. Очень довольны, аж..
мужики, хорош шляпу гонять
Ну, подростки такое любят.
Мне кажется такое любят все, не зависимо от возраста. Или хотите сказать если я уже не подросток, то мне должны нравится стремные персонажи? Бред!
у тебя видимо не работает в меж ног вот и ноешь
вот и то топово
дрочеры довольны?))
Лучше быть дрочером, чем лгбт-мусором.
ничего не обычного я лутьше видел
как и уроки правописания)
Я считаю это вредит подросткам да и мужчинам, лучше в реальности видеть женские дела, а не через экран иначе так и просидите за экраном фапая на картиночки
ясно, пойду подручо
Глупость какую-то написали. Лучше пусть в игрых смотрят, чем снашаются в 16 и рожают. Отношения должны быть осознанными, а не ради сношения!
Современным бабам слишком много надо, уж лучше дрочить у монитора.
щас дрочеры набегут
Частичка разума, спасибо!