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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 384 оценки

Игроки в восторге от откровенного костюма героини в демоверсии Stellar Blade

butcher69
Новости

В результате какой-то ошибки или казуса демоверсия игры Stellar Blade от Sony Interactive Entertainment и Shift Up появилась в PlayStation Store раньше, чем предполагалось. Вскоре она была удалена из магазина, но некоторые прозорливые владельцы PS5 смогли загрузить ее и поделиться подробностями о костюмах, доступных в демоверсии. И один костюм особенно приглянулся игрокам.

Речь идет про "Обтягивающий костюм" и в его описании говорится следующее: "Подобие обтягивающие костюмы были специально разработаны Матерью-Сферой. Они автоматически активируют нужные функции, растягиваются и сжимаются в зависимости от ситуации. Другими словами, эта умная ткань подобна второй коже."

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года эксклюзивно для PS5.

52
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
BoT_TaK_BoT

спасибо, что на свете все еще есть подобные разработчики которые не идут в ногу с современными тенденциями

32
Hog2012

Интересно, у фемок, узнавших про этот костюм, сильно от него подгорело?

7
Rain of Tears

По крайней мере на ДТФ подгорело знатно)

4
RPG fan of games

Гуляй рука, балдей... ну вы поняли.

4
hpi

Где орган?

4
Az_Az

Вот

15
SubaruBrzDream

кайф вообще,такое мы любим и ценим😊

3
Cyborgg

🤔А это точно костюм

2
Jarvis666

Расстраивает то, что даже GTA 6 выйдет раньше, чем порт этой игры на ПК. Ну, а брать консоль ради одной игры как-то сомнительно... Будет потом валяться в пыли как Xbox S))

1
Richard Simons

кстати да, было дело купил хибокс, не знаю, который дешевый, у них, ну тот который низкое разрешение, у меня был промик, какая то акция, и за 18к урвал, ну сначала обрадовался, а сейчас он как подставка...

0
SERgik 777

Да там не за горами выйдут моды 18+ ещё не такое будет)

1
Аспиринчик

Для этого она на ПК должна выйти

3
TheNikolay00

Удивительно, что это спонсирует Сони. А как же все те "правильные персонажи", которые должны быть в играх?

0
Димка2010

Игроки довольны.. Очень довольны, аж..

0
Ang Dark
0
Newworld_DESTROYER

мужики, хорош шляпу гонять

-2
warp 37

Ну, подростки такое любят.

-4
Raphtallia

Мне кажется такое любят все, не зависимо от возраста. Или хотите сказать если я уже не подросток, то мне должны нравится стремные персонажи? Бред!

9
ValSpain

у тебя видимо не работает в меж ног вот и ноешь

0
SaggyJameson

вот и то топово

-7
illero

дрочеры довольны?))

-8
GoliafJx

Лучше быть дрочером, чем лгбт-мусором.

5
SubaruBrzDream
0
SaggyJameson

ничего не обычного я лутьше видел

-13
SubaruBrzDream

как и уроки правописания)

2
Eliaxi

Я считаю это вредит подросткам да и мужчинам, лучше в реальности видеть женские дела, а не через экран иначе так и просидите за экраном фапая на картиночки

-30
ogg_enjoyer

ясно, пойду подручо

2
Raphtallia

Глупость какую-то написали. Лучше пусть в игрых смотрят, чем снашаются в 16 и рожают. Отношения должны быть осознанными, а не ради сношения!

18
Dakini

Современным бабам слишком много надо, уж лучше дрочить у монитора.

15
Vasya 139

щас дрочеры набегут

-3
Dudegad Raphtallia

Частичка разума, спасибо!

0