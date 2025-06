Инвесторы Shift Up обеспокоены независимостью студии из-за ее связей с Tencent

Stellar Blade стала огромным успехом для своего независимого разработчика Shift Up, который ранее был разработчиком мобильных игр, прежде чем приступил к созданию игры ААА-класса. С подтвержденным продолжением будущее должно быть невероятно светлым для компании.

И во многом так и есть, но некоторые инвесторы компании опасаются, что студия может потерять свою независимость, что омрачит её будущее и текущий путь. Согласно отчету южнокорейского издания Global Economic, инвесторы Shift Up обеспокоены тем, насколько узок разрыв между акциями генерального директора Shift Up Хёнг-Тэ Кима и Tencent.

В настоящее время Хёнг-Тэ Ким владеет 39% студии, в то время как Tencent отстает от него всего на 5%, владея 34,58% Shift Up. Беспокойство вызывает то, что Tencent может обогнать Хёнг-Тэ Кима, скупив больше акций, а в сочетании с тем фактом, что Tencent — это компания, с которой Shift Up сотрудничает для публикации своих мобильных игр, студия может потерять возможность принимать решения самостоятельно.

Tencent уже много лет делает стратегические инвестиции в компании в индустрии видеоигр, имея свою долю х таких студий, как Ubisoft, Remedy, Epic Games, Funcom и материнской компании FromSoftware Kadokawa. В случае с Riot Games Tencent полностью выкупила студию после того, как постоянно увеличивала свою долю.

Пока еще слишком рано говорить о том, действительно ли Shift Up испытывает проблемы из-за поглощения Tencent, но, учитывая, что Tencent является ключевым фактором в доходах Shift Up через мобильные игры студии, и насколько Tencent близка к тому, чтобы стать крупнейшим акционером студии, кажется, что Tencent готова добавить Shift Up в свой внутренний портфель студий.