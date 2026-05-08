JND Studios представила официальные реалистичные фигурки Ворона и Лили из Stellar Blade за $2500

Студия JND Studios официально открыла предзаказ на продолжение коллекционных фигурок по мотивам популярной игры Stellar Blade. После выпуска Евы и Тахи в прошлом году, теперь в центре внимания две другие героини: загадочная злодейка Ворон и напарница главной протагонистки Лили, выполненные в масштабе 1:3 в фирменном гиперреалистичном стиле.

Студия опубликовала проморолик, демонстрирующий проработку деталей - от текстур костюмов до мимики лиц. Сегодня, 8 мая (пятница) в 12:00 по корейскому времени (6 утра по Москве), начался прием заказов на официальном сайте Jndstudios. Цена за фигурку Ворона составила $2599, за Лили - $2399, а обе можно купить за $3899. Общий тираж всех версий ограничен 699 экземплярами.

Спустя всего несколько часов после старта продаж JND Studios выпустила экстренное обращение к фанатам.

Спасибо за ваш энтузиазм. Доступный запас на нашем сайте почти полностью распродан. Если вы хотите получить эти потрясающие коллекционные фигурки, не медлите ни секунды.

Пришлые фигурки Евы и Тахи, несмотря на космическую цену, были раскуплены за несколько минут. Теперь JND Studios ударила новым проектом по Stellar Blade - и ажиотаж оказался не слабее.