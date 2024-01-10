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Stellar Blade 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Постапокалипсис
7.2 230 оценок

Йоко Таро сообщил, что с нетерпением ждет Stellar Blade

2BLaraSex
Новости

Кpeативный диpeктop NieR: Automata Йоко Таро сообщил в интервью японскому порталу 4gamer.net, что с нетерпением ждет грядущую приключенческую игру Stellar Blade. Создатель 2B в своей обычной манере подчеркнул, что любит красивых девушек, которых создает корейский арт-директор Ким Хён Тэ, именно поэтому Stellar Blade привлекла его внимание.

"Я был поражен тем, насколько удивительна его новая работа Stellar Blade. Это сказочный продукт, в котором есть не только динамичные битвы и качественная 3D-графика, но и красивые девушки, созданные Ким Хён Тэ. С нетерпением жду ее выхода".

Stellar Blade была анонсирована в 2019 году и изначально называлась Project Eve. Игра разрабатывалась для выпуска на PS4, Xbox One и PC, однако в сентябре 2022 года разработчики сообщили, что переименовали игру и теперь она станет временным эксклюзивом PS5. В конце 2023 года Sony сообщила, что релиз Stellar Blade назначени на 2024 год.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
mongol312

раз уж мастер оценил, надо брать. Йоко Таро херни не посоветует, 2В навсегда в наших штанах и сердцах.

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Fyjybv 24 24

Ждём реакции западных активисток на этот отзыв.

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Макс Макс 007

Ни-ка-кой

0
Макс Макс 007

Главное пока на ПК портируют - хоть тебе и сто лет - хоть двести! Главное чтоб ПК портировали! А то назовут "сойни эксклюзив" и потом у тебя будет такая кличка....

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