Йоко Таро сообщил, что с нетерпением ждет Stellar Blade

Кpeативный диpeктop NieR: Automata Йоко Таро сообщил в интервью японскому порталу 4gamer.net, что с нетерпением ждет грядущую приключенческую игру Stellar Blade. Создатель 2B в своей обычной манере подчеркнул, что любит красивых девушек, которых создает корейский арт-директор Ким Хён Тэ, именно поэтому Stellar Blade привлекла его внимание.

"Я был поражен тем, насколько удивительна его новая работа Stellar Blade. Это сказочный продукт, в котором есть не только динамичные битвы и качественная 3D-графика, но и красивые девушки, созданные Ким Хён Тэ. С нетерпением жду ее выхода".

Stellar Blade была анонсирована в 2019 году и изначально называлась Project Eve. Игра разрабатывалась для выпуска на PS4, Xbox One и PC, однако в сентябре 2022 года разработчики сообщили, что переименовали игру и теперь она станет временным эксклюзивом PS5. В конце 2023 года Sony сообщила, что релиз Stellar Blade назначени на 2024 год.