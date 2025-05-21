"Как Fortnite, DOTA 2 или Genshin - только нравится всем": авторы Stellar Blade считают её успешной игрой-сервисом

Южнокорейская студия Shift Up официально заявила, что позиционировала Stellar Blade как однопользовательскую игру, развиваемую по модели сервиса — и, судя по последнему финансовому отчёту, такой подход полностью оправдал себя. Несмотря на отсутствие многопользовательских элементов, экшен сумел завоевать огромную глобальную аудиторию и построить прочную фанатскую базу благодаря постоянным и качественным обновлениям контента.

Как указано в отчёте, модель «как у live-сервисов» позволила Stellar Blade удерживать интерес игроков и оставаться в фокусе обсуждений в течение многих месяцев после релиза. В пример приводится активность на игроков на форуме Reddit, где сообщество игры вошло в топ-3% по размеру среди всех крупных AAA-проектов, обогнав такие громкие релизы, как Star Wars Outlaws, Civilization VI и Spider-Man 2. По числу участников на платформе Reddit (61 тыс.) игра уступает только Hogwarts Legacy.

Разработчики отдельно подчеркнули, что Stellar Blade получала крупные обновления почти каждый месяц. Вот, какие апдейты выпустили разработчики после релиза экшена:

май: новый режим сражения с боссами и 5 бесплатных костюмов;

июнь: 2 новых наряда;

июль: летнее обновление с новым контентом и скинами;

сентябрь: режим для PS5 Pro;

ноябрь: полноценное DLC по NieR: Automata, фоторежим и новые костюмы;

декабрь: рождественское обновление;

июнь 2025 года: запуск на ПК и коллаборация с Goddess of Victory: Nikke.

По словам Shift Up, именно стратегия «регулярных обновлений» без внедрения "раздражающих" механик онлайнового сервиса помогла игре достичь отличных результатов на PS5 и стать одним из самых заметных однопользовательских релизов 2024 года. В том же отчёте подчеркивается: фанаты охотно возвращаются в игру благодаря новому контенту, а не из-за принуждения, как это часто бывает в играх с сезонными пропусками или ежедневными заданиями. При этом аудитория постоянно пополняется новыми игроками.

В преддверии выхода ПК-версии разработчики также поделились свежими скриншотами, демонстрирующими улучшенное визуальное качество и поддержку фоторежима:

Релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года. В том же отчёте официально подтверждена разработка полноценного сиквела — продолжения истории Евы, которое также будет развиваться похожим образом.