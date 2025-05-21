"Как Fortnite, DOTA 2 или Genshin - только нравится всем": авторы Stellar Blade считают её успешной игрой-сервисом

Южнокорейская студия Shift Up официально заявила, что позиционировала Stellar Blade как однопользовательскую игру, развиваемую по модели сервиса — и, судя по последнему финансовому отчёту, такой подход полностью оправдал себя. Несмотря на отсутствие многопользовательских элементов, экшен сумел завоевать огромную глобальную аудиторию и построить прочную фанатскую базу благодаря постоянным и качественным обновлениям контента.
Как указано в отчёте, модель «как у live-сервисов» позволила Stellar Blade удерживать интерес игроков и оставаться в фокусе обсуждений в течение многих месяцев после релиза. В пример приводится активность на игроков на форуме Reddit, где сообщество игры вошло в топ-3% по размеру среди всех крупных AAA-проектов, обогнав такие громкие релизы, как Star Wars Outlaws, Civilization VI и Spider-Man 2. По числу участников на платформе Reddit (61 тыс.) игра уступает только Hogwarts Legacy.
Разработчики отдельно подчеркнули, что Stellar Blade получала крупные обновления почти каждый месяц. Вот, какие апдейты выпустили разработчики после релиза экшена:
- май: новый режим сражения с боссами и 5 бесплатных костюмов;
- июнь: 2 новых наряда;
- июль: летнее обновление с новым контентом и скинами;
- сентябрь: режим для PS5 Pro;
- ноябрь: полноценное DLC по NieR: Automata, фоторежим и новые костюмы;
- декабрь: рождественское обновление;
- июнь 2025 года: запуск на ПК и коллаборация с Goddess of Victory: Nikke.
По словам Shift Up, именно стратегия «регулярных обновлений» без внедрения "раздражающих" механик онлайнового сервиса помогла игре достичь отличных результатов на PS5 и стать одним из самых заметных однопользовательских релизов 2024 года. В том же отчёте подчеркивается: фанаты охотно возвращаются в игру благодаря новому контенту, а не из-за принуждения, как это часто бывает в играх с сезонными пропусками или ежедневными заданиями. При этом аудитория постоянно пополняется новыми игроками.
В преддверии выхода ПК-версии разработчики также поделились свежими скриншотами, демонстрирующими улучшенное визуальное качество и поддержку фоторежима:
Релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года. В том же отчёте официально подтверждена разработка полноценного сиквела — продолжения истории Евы, которое также будет развиваться похожим образом.
А что тут крупного вышло если они себя равняют с таким гигантом по качеству как фортнайт где в одном только сезоне завозят столько контента, сколько стоит вся студия шифт ап
Ещё бы качествный этот контент был.
лучше бы не завозили..
Коллаборации со всем что движется - это качество контента? Ты себя слышишь?
Как Fortnite, DOTA 2 или Genshin - только вместо контента мы добавляем платья. Вы же этого хотите?)
В доте вещи(визуал), в фортнайте скины(визуал), в геншине все гонятся за выбиванием новой тяночки по сути тоже визуал, собственно в чём разница в сравнении со стеллар блейд в которой шкурки тоже визуал ?
ах да в стеллар блейд не нужно донатить..
Мммм, но в геншине, это именно перс, А не шкурка, алло), там гонятся, за имбами и уронов
я знал что такой вопрос будет, но не стоит забывать что в те игры деньги заносятся на регулярной основе, а тут всего лишь сингл, в котором кстати и по мимо шкурок доп. контент завозят )
При том обязательный псн🌚🤌 // Алексей Смирнов
"Что-то на уровне Высоцкого или даже выше"
Второсортного продукта для спермотоксикозников.
Главное что всем нравится.
кроме одного incela в комментах конечно же.)
Incel обмжают эти девочки с срочными формами, incel хоче inclusive женщин)))
Держите в курсе.
в чём она сервис
в ней же все тряпки бесплатно
Имеется ввиду фансервис
Ладно они устроили максимальный зашквар с запретом в 130 странах и установили денуво.
Но тут логичный вопрос, с их постоянным добавлением костюмов, зачем? Я прошел игру, получил бурю эмоций, дальше что? Ну выпустили новый костюм, что с этим делать? Снова проходить только в новом костюме? Я если и прохожу игру, то даже ради ДЛС в неё не возвращаюсь, так как игра уже пройдена, а дополнения которые некоторые выпускают, максимум на час два и всё равно концовка одна.
Если бы игра себя как-то позиционировала открытый мир, как ГТА 5 или Ведьмак 3 где пока выполнишь квесты забудешь и про сюжетную линию, а тут прошел и всё. Смысл от этих костюмов то?
Зазнались больно, нужно опустить.