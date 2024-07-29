Кажется, игроки уже отыскали вход в будущее сюжетное дополнение для Stellar Blade

Выход бесплатного летнего обновления для Stellar Blade заметно оживил сообщество игроков корейского экшена. Вместе с новой порцией откровенных нарядов для главной героини внимание пользователей привлекли изменения в локациях игры. Как утверждают игроки, часть игровых локаций была скорректирована, и им удалось обнаружить сразу несколько потенциальных входов в предстоящее сюжетное дополнение для игры.

Разработчики уже успели проговориться, что готовят как минимум одно масштабное расширение для Stellar Blade с новым сюжетом, локациями и боссами. Его сроки релиза остаются неизвестными, но судя по результатам последнего исследования оригинальной игры, DLC не заставит себя долго ждать. Как отмечают датамайнеры, в последних нескольких патчах в игре частично меняются игровые локации. Обычные игроки не замечают этих изменений, однако при внимательном исследовании видно, что в областях были смещены границы и появились новые проходы. Вполне вероятно, что это связано с будущим расширением игрового мира, которое произойдет после релиза дополнения.

Самое яркое открытие, которое удалось сделать игрокам, связано с вероятным входом в будущее DLC. Недалеко от убежища выживших в Матрице 11 есть дверь, с которой можно взаимодействовать, но открыть её нельзя. Когда игрок пытается её осмотреть, он получает сообщение: "уровень взлома недостаточно высок". При этом энтузиасты выяснили, что за дверью находится длинный проход, ведущий на другой уровень. Также за NPC в Сионе есть узкий проход, похожий на метро — это еще один потенциальный вход в дополнение.