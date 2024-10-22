Ким Хен Тэ о создании красивых персонажей в Stellar Blade и NIKKE: "Я создаю их так, чтобы нравилось лично мне"

В недавнем интервью изданию Game Watch генеральный директор Shift Up Ким Хен Тэ рассказал о том, что вдохновило его на создание таких запоминающихся персонажей, как Ева из Stellar Blade или персонажи из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke. Отвечая на вопрос, почему он создает именно таких сексуализированных персонажей, Ким сказал:

«Я не делаю это намеренно. Да, игрокам это нравится, и на это есть спрос, но я также создаю их так, чтобы нравилось лично мне, поэтому их дизайн - естественный результат следования своим инстинктам».

Ким также сообщил, что в их команде работает много женщин и все они не против создания таких персонажей, словно его ДНК оказала влияние на персонал, чему он втайне очень рад.