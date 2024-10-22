Ким Хен Тэ о создании красивых персонажей в Stellar Blade и NIKKE: "Я создаю их так, чтобы нравилось лично мне"

В недавнем интервью изданию Game Watch генеральный директор Shift Up Ким Хен Тэ рассказал о том, что вдохновило его на создание таких запоминающихся персонажей, как Ева из Stellar Blade или персонажи из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke. Отвечая на вопрос, почему он создает именно таких сексуализированных персонажей, Ким сказал:
«Я не делаю это намеренно. Да, игрокам это нравится, и на это есть спрос, но я также создаю их так, чтобы нравилось лично мне, поэтому их дизайн - естественный результат следования своим инстинктам».
Ким также сообщил, что в их команде работает много женщин и все они не против создания таких персонажей, словно его ДНК оказала влияние на персонал, чему он втайне очень рад.
Ну так это и правильный подход, делать так, как считаешь нужным. Именно поэтому игровая индустрия в некоторой стагнации, потому что многие авторы не делают так, как считают нужным. В игровую индустрию пришли большие деньги, теперь игры используются для продвижения каких то своих идей и взглядов на мир. И часто авторы просто связаны этими узами, не получая свободу в своих идеях и их реализации. Так что да, мужик дело говорит)
Не душни
Друг гони уже фоторежим я уже зае****** его ждать
Наверно достаточно просто не терять понятия, что есть реальность, а что просто игра.
Повесточники вот например таковое понятие давно потеряли.
Отписка. // Андрей Сычёв
Заипали недоговаривать // Андрей Сычёв
ну так и делал бы только для себя, зачем всем знать, что у одного человека в башке?
прям, из уроков истории вспомнил:
подход хороший но людей разных много. если допустим создать персонажей которые нравятся кому то там не факт что они понравятся формой лица кому-то другому и есть опасность сваливания в долину однотипных персонажей. а в некоторых местах можно не понимать красоту и чего от нее ждут люди. тут прилетает инклюзивная фея делает магический бдзынь волшебной палочкой рандомный генератор рандомизирует.
Хз, это конечно его игра.
Но не все хотят играть за гиперболизированную куклу. Красиво, сиси, попа и так далее. Дали бы хотя бы возможность покрутить ползунки.
игры наверное тоже для себя делает какие ему нравятся, пусть сам играет в такие игры
Нет, как раз он делает для нормальных людей игры... Для ненормальных игры делают те, что сейчас Европа пытается в большинстве своем выпускать с повесткой и разными фриками, вот пусть фрики и играют сами в них.