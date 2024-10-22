ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 110 оценок

Ким Хен Тэ о создании красивых персонажей в Stellar Blade и NIKKE: "Я создаю их так, чтобы нравилось лично мне"

2BLaraSex
Новости

В недавнем интервью изданию Game Watch генеральный директор Shift Up Ким Хен Тэ рассказал о том, что вдохновило его на создание таких запоминающихся персонажей, как Ева из Stellar Blade или персонажи из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke. Отвечая на вопрос, почему он создает именно таких сексуализированных персонажей, Ким сказал:

«Я не делаю это намеренно. Да, игрокам это нравится, и на это есть спрос, но я также создаю их так, чтобы нравилось лично мне, поэтому их дизайн - естественный результат следования своим инстинктам».

Ким также сообщил, что в их команде работает много женщин и все они не против создания таких персонажей, словно его ДНК оказала влияние на персонал, чему он втайне очень рад.

32
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Don Perdon

Ну так это и правильный подход, делать так, как считаешь нужным. Именно поэтому игровая индустрия в некоторой стагнации, потому что многие авторы не делают так, как считают нужным. В игровую индустрию пришли большие деньги, теперь игры используются для продвижения каких то своих идей и взглядов на мир. И часто авторы просто связаны этими узами, не получая свободу в своих идеях и их реализации. Так что да, мужик дело говорит)

11
Босс в этой руме

Не душни

0
Анна Кранцове

Друг гони уже фоторежим я уже зае****** его ждать

7
smallhell

Наверно достаточно просто не терять понятия, что есть реальность, а что просто игра.
Повесточники вот например таковое понятие давно потеряли.

2
Пользователь ВКонтакте

Отписка. // Андрей Сычёв

0
Пользователь ВКонтакте

Заипали недоговаривать // Андрей Сычёв

0
Pycckuu_XAKEP

ну так и делал бы только для себя, зачем всем знать, что у одного человека в башке?
прям, из уроков истории вспомнил:

0
MunchkiN 616

подход хороший но людей разных много. если допустим создать персонажей которые нравятся кому то там не факт что они понравятся формой лица кому-то другому и есть опасность сваливания в долину однотипных персонажей. а в некоторых местах можно не понимать красоту и чего от нее ждут люди. тут прилетает инклюзивная фея делает магический бдзынь волшебной палочкой рандомный генератор рандомизирует.

-5
вупсич пупсич

Хз, это конечно его игра.

Но не все хотят играть за гиперболизированную куклу. Красиво, сиси, попа и так далее. Дали бы хотя бы возможность покрутить ползунки.

-11
Ellie Williams

игры наверное тоже для себя делает какие ему нравятся, пусть сам играет в такие игры

-20
Han Yslat

Нет, как раз он делает для нормальных людей игры... Для ненормальных игры делают те, что сейчас Европа пытается в большинстве своем выпускать с повесткой и разными фриками, вот пусть фрики и играют сами в них.

11