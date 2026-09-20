Ким Хен Тэ в интервью заявил, что больше всего гордится проработкой тела Евы и что "Stellar Blade еще не завершена"

В рамках Tokyo Game Show 2026 в Японию прибыл Ким Хен Тэ, генеральный директор SHIFT UP. На выставке была представлена версия Stellar Blade Complete Edition для Nintendo Switch 2, релиз которой запланирован на 5 ноября. Ким Хён Тэ дал интервью, в котором рассказал о создании главной героини Евы и ее дизайне, а также о продолжении Blood Rain и дальнейших планах франшизы.

Ким Хен Тэ отметил, что с самого начала не хотел делать характер Евы слишком ярким - для лучшего погружения игрока, хотя и опасался, что персонаж покажется безликим. Однако игроки полюбили такую Еву. Она испытывает гнев и жажду мести, но не дает им вырваться наружу и в глубине души "хорошая девочка". Это, по его словам, тоже своего рода индивидуальность, и такой персонаж ранее ему не встречался.

Идея меча, превращающегося в заколку, изначально была другой: хвост должен был становиться мечом, а при обнажении оружия волосы становились короткими. Но это выглядело как нанотехнология, без ощущения механики. Поэтому Ким Хен Тэ сделал механически трансформирующуюся заколку, вдохновляясь Железным человеком.

На вопрос, где наиболее ярко отражен его авторский подход, Ким Хен Тэ мгновенно ответил: "Тело". Больше всего он гордится именно проработкой тела Евы - реалистичностью тела под одеждой: давлением на плоть, врезами тканей, изменением колебаний. В Stellar Blade Complete Edition входит почти 130 костюмов, часть из которых сканировалась с реальных моделей.

В продолжении подход изменился: чтобы увеличить объем, студия использует и сканирование, и другие методы. Сам Blood Rain сделает историю Stellar Blade более детализированной. Играть можно без первой части, но с ней откроется больше. Обе игры поддерживают друг друга.

Журналист предположил, что с выходом Complete Edition игра достигла завершенной формы. Ким Хен Тэ возразил: "Она не завершена". Он пояснил, что хочет делать для игроков все, что возможно, и не исключает изменений в Stellar Blade к моменту выхода продолжения.