Количество подписчиков модели, сыгравшей Еву в рекламе Stellar Blade для Switch 2, за пару дней выросло в 7 раз

Модель Джейд Мин (jademin_kr), сыгравшая Еву в живом рекламном ролике Stellar Blade для Nintendo Switch 2, набрала более 12 тысяч подписчиков в своих соцсетях. До выхода трейлера у нее было 1.7 тысяч подписчиков. Теперь счетчик показывает 12.2 тысячи и продолжает расти. Девушка написала, что была "потрясена" поддержкой фанатов.

Джейд - лондонская модель (агентство BMA Models). Она появилась в рекламе Complete Edition Stellar Blade на Switch 2, которая вызвала большой ажиотаж и стала самым просматриваемым видео на канале Shift Up (более 3.5 миллионов). Часть зрителей сначала приняла ее за нейросеть, но позже выяснилось, что это настоящий человек. Съемки проходили примерно 2-3 месяца назад.

Сама модель прокомментировала опыт так:

Потрясена всей этой любовью и поддержкой! Я, возможно, не смогу ответить на каждое сообщение, но огромное спасибо, что любите мою версию Евы. Небольшой привет всем моим новым подписчикам! Я лондонская модель. И да, я кореянка (очень многие спрашивали). Игровые кампании и косплей для меня в новинку, но возможность воплотить образ такого культового персонажа была поистине особенной. Я получила огромное удовольствие!

Она также опубликовала фото, как посетила магазин и приобрела для себя копию игры для Switch 2.