Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
9 5 536 оценок

Команда локализации Stellar Blade поделилась свежим бэкстейджем и приблизилась к завершению работ

monk70 monk70

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO), занимающаяся русской локализацией Stellar Blade, опубликовала новый выпуск дневников разработки и сообщила, что процесс записи реплик находится на финальной стадии. В свежем ролике команда показала ряд новых сцен, среди которых — история о последствиях злоупотребления алкоголем, знакомство с загадочной героиней, элементы предательства и классическая романтическая линия. Зрителям также обещают интриги, конфликты и другие драматичные моменты.

Кроме того, авторы намекнули на самое ожидаемое объявление поклонников: команда готовится раскрыть актёрский состав ключевых персонажей — Адама, Евы и Лили. Следующий выпуск бэкстейджа будет посвящён полностью этой троице.

Создатели выразили благодарность студиям RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров.

Feliskotta

Сомнительная затея. Там вполне красивые голоса на корейском или японском с соответствующим липсингом.

6
Геральт Батькович

Некоторые предпочитают слушать родную речь, а не корейский или японский, представляешь?

4
Feliskotta Геральт Батькович

Анимация губ одна,голоса другие..Но за то родная речь)) Ведь субтитры делают для слабаков.

5
Геральт Батькович Feliskotta

Ага, только на анимацию губ и смотрю постоянно, а какие там были голоса мне вообще без разницы.

2
Kubominator

Гоже! Богоугодная х...я!👍

5
V13R

Круто конечно, но чет уже привык к английскому

1
J a r v i s

Объединилось бы несколько студий вместе, на время и озвучили RDR 2, чем над всякой, пустой мутью работать.

1
Артем Lion

жлобы, до сих пор для Юа цена в пределах 60 баксов

SwannHZM

По-эвропейске )

1
Артем Lion SwannHZM

по гейропейске, до майдана и создания денуво жилось в миллиард раз лучше

2
Kokoprime1991

Все еще держат 20% скидку, могли-б уже хотя-бы 50% нарисовать, за 20% фул брать как-то жаба давит, может на НГ будет скидка лучше, ибо ну пора уже. Цена для неё сильно завышена.

2