Команда локализации Stellar Blade поделилась свежим бэкстейджем и приблизилась к завершению работ

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO), занимающаяся русской локализацией Stellar Blade, опубликовала новый выпуск дневников разработки и сообщила, что процесс записи реплик находится на финальной стадии. В свежем ролике команда показала ряд новых сцен, среди которых — история о последствиях злоупотребления алкоголем, знакомство с загадочной героиней, элементы предательства и классическая романтическая линия. Зрителям также обещают интриги, конфликты и другие драматичные моменты.
Кроме того, авторы намекнули на самое ожидаемое объявление поклонников: команда готовится раскрыть актёрский состав ключевых персонажей — Адама, Евы и Лили. Следующий выпуск бэкстейджа будет посвящён полностью этой троице.
Создатели выразили благодарность студиям RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров.
Сомнительная затея. Там вполне красивые голоса на корейском или японском с соответствующим липсингом.
Некоторые предпочитают слушать родную речь, а не корейский или японский, представляешь?
Анимация губ одна,голоса другие..Но за то родная речь)) Ведь субтитры делают для слабаков.
Ага, только на анимацию губ и смотрю постоянно, а какие там были голоса мне вообще без разницы.
Гоже! Богоугодная х...я!👍
Круто конечно, но чет уже привык к английскому
Объединилось бы несколько студий вместе, на время и озвучили RDR 2, чем над всякой, пустой мутью работать.
жлобы, до сих пор для Юа цена в пределах 60 баксов
По-эвропейске )
по гейропейске, до майдана и создания денуво жилось в миллиард раз лучше
Все еще держат 20% скидку, могли-б уже хотя-бы 50% нарисовать, за 20% фул брать как-то жаба давит, может на НГ будет скидка лучше, ибо ну пора уже. Цена для неё сильно завышена.