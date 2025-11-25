Команда локализации Stellar Blade поделилась свежим бэкстейджем и приблизилась к завершению работ

Студия Mechanics VoiceOver (R.G. MVO), занимающаяся русской локализацией Stellar Blade, опубликовала новый выпуск дневников разработки и сообщила, что процесс записи реплик находится на финальной стадии. В свежем ролике команда показала ряд новых сцен, среди которых — история о последствиях злоупотребления алкоголем, знакомство с загадочной героиней, элементы предательства и классическая романтическая линия. Зрителям также обещают интриги, конфликты и другие драматичные моменты.

Кроме того, авторы намекнули на самое ожидаемое объявление поклонников: команда готовится раскрыть актёрский состав ключевых персонажей — Адама, Евы и Лили. Следующий выпуск бэкстейджа будет посвящён полностью этой троице.

Создатели выразили благодарность студиям RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров.