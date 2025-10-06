Компания Hobby Sakura анонсировала целую линейку официальных чиби-фигурок по Stellar Blade

Компания Hobby Sakura представила на выставке Wonder Festival 2025 в Шанхае прототипы неокрашенных мини-фигурок, вдохновленных популярным корейским экшеном Stellar Blade. Фигурки выполнены в масштабе SD (Super Deformed), который известен своими милыми пропорциями и преувеличенными чертами персонажей. На представленных фотографиях можно увидеть ряд из восьми фигурок, каждая из которых представляет одного из ключевых персонажей игры (слева направо): Эния, Ева, Ворон, Тахи, Лили, Иберис, Адам и Кайя.

Прототипы были впервые показаны 3 октября 2025 года на стенде Hobby Sakura (N4-A23) в Шанхайском новом международном выставочном центре. Hobby Sakura, известная своими качественными фигурками, ранее уже сотрудничала с компанией Shift Up, выпустив ряд фигурок по Goddess of Victory: Nikke. В скором времени фигурки будут показаны в цвете, но дата выхода и цена пока неизвестны.