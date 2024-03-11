Корейские разработчики изначально планировали сделать Stellar Blade менее масштабной

Ранее мы уже рассказывали вам о тонкостях разработки амбициозного слешера Stellar Blade, где активно принимала участие игровое подразделение Sony. Как выяснилось, тогда были озвучены еще далеко не все интересные факты о производстве игры. Французскому журналисту Жюльену Кьезе удалось лично пообщаться с создателями проекта из студии Shift Up, которые поделились свежими подробностями.
Корейские разработчики в разговоре с журналистом заявили, что с момента первого официального анонса Stellar Blade сюжет и герои игры остались прежними. Одно время ходили слухи, что проект отправлен на полную переработку, однако в студии это утверждение категорически опровергают. По словам представителей из Shift Up, у команды пять лет назад была готова история с финалом и общая структура повествования. Эти элементы практически не менялись, в отличие от масштаба самой игры.
Как оказалось, изначально Stellar Blade планировали сделать гораздо менее масштабной, с линейными уровнями и меньшим количеством контента. Благодаря помощи со стороны Sony и положительной реакции аудитории на тизер-трейлеры, в команде приняли решение увеличить объем игры. Теперь Stellar Blade насчитывает около 20 уникальных боссов, размер которых варьируется от человека до колосса.
Выход Stellar Blade состоится уже 26 апреля на PS5. Релиз версии экшена для ПК состоится позднее в этом году.
Но сиськи перевесили!!!!!!