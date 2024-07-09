ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 985 оценок

Корейский экшен Stellar Blade остаётся одной из самых продаваемых игр

Gutsz
Новости

Корейские разработчики из студии Shift Up выпустили свою первую сюжетно-ориентированную игру Stellar Blade всего несколько месяцев назад. Несмотря на то, что это исключительно одиночный проект, он продолжает удерживать лидирующие позиции в чартах продаж. Согласно недавним подсчётам аналитического портала Circana, экшен с красивыми женскими персонажами был одной из самых продаваемых игр PlayStation в мае и сохраняет этот статус.

В исследованиях Circana подчеркнули, что Stellar Blade демонстрирует лучшие результаты по продажам среди одиночных игр. Аналитикам удалось выяснить, что корейский экшен занял четвёртое место в списке самых продаваемых игр на PlayStation в США в мае, где обычно лидируют многопользовательские проекты и популярные игры-сервисы.

На данный момент Stellar Blade занимает 16-е место среди всех самых продаваемых игр за весь 2024 год. И это всего спустя несколько месяцев после официального релиза эксклюзивно для PS5. Если бы экшен одновременно вышел на ПК, он мог бы обеспечить себе место в десятке самых популярных проектов этого года. У игры ещё есть шанс улучшить своё положение в общем списке продаж, однако для этого потребуется время и, возможно, скидки.

15
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alekseiii550

ждем пк порт

1
tesla707

ничего удивительного - сиськи и жопы продаются на ура, как в виртуальном так и в реальном мире.

0
Kenn1y

Всего 16, да столько качественные новых игр не выходило в 2024 или опять статистика с учётом покупки старой игры в 10 раз?

-2