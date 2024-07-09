Корейский экшен Stellar Blade остаётся одной из самых продаваемых игр

Корейские разработчики из студии Shift Up выпустили свою первую сюжетно-ориентированную игру Stellar Blade всего несколько месяцев назад. Несмотря на то, что это исключительно одиночный проект, он продолжает удерживать лидирующие позиции в чартах продаж. Согласно недавним подсчётам аналитического портала Circana, экшен с красивыми женскими персонажами был одной из самых продаваемых игр PlayStation в мае и сохраняет этот статус.
В исследованиях Circana подчеркнули, что Stellar Blade демонстрирует лучшие результаты по продажам среди одиночных игр. Аналитикам удалось выяснить, что корейский экшен занял четвёртое место в списке самых продаваемых игр на PlayStation в США в мае, где обычно лидируют многопользовательские проекты и популярные игры-сервисы.
На данный момент Stellar Blade занимает 16-е место среди всех самых продаваемых игр за весь 2024 год. И это всего спустя несколько месяцев после официального релиза эксклюзивно для PS5. Если бы экшен одновременно вышел на ПК, он мог бы обеспечить себе место в десятке самых популярных проектов этого года. У игры ещё есть шанс улучшить своё положение в общем списке продаж, однако для этого потребуется время и, возможно, скидки.
ждем пк порт
ничего удивительного - сиськи и жопы продаются на ура, как в виртуальном так и в реальном мире.
Всего 16, да столько качественные новых игр не выходило в 2024 или опять статистика с учётом покупки старой игры в 10 раз?