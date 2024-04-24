"Крайне отполированная игра": Digital Foundry провели технических анализ Stellar Blade

Digital Foundry провели технических анализ Stellar Blade, с результатами которого вы можете ознакомится ниже.
Общие впечатления
- Специалист Джон Линнеман не ожидал, что предрелизная версия игры будет выглядеть настолько отполированной после череды неудачных трейлеров.
- Особенно студия Shift Up не внушала доверия из-за того, что Stellar Blade — это их первый проект, разработанный под основные платформы. Ранее студия выпускала лишь мобильные проекты.
- Stellar Blade использует типичный Unreal Engine 4 с запеченной системой освещения, набором постобработок и т.д. Shift Up сможет завлечь игроков не столько графикой, сколько запоминающимся арт-дизайном локаций.
Производительность и графика
- Stellar Blade имеет три графические опции: производительность (1440p и 60 кадров), качество (4K и 30 кадров), а также сбалансированный (в диапазоне от 1080p до 1440p с нацеленными 60 кадрами).
- Линнеман рекомендует играть в режиме производительности, так как в нем игра практически всегда работает плавно. Сбалансированный режим же предназначен лишь для тех, кто играет с функцией VRR, а качество является наименее интересным вариантом.
Нет, игра не тормозит и не проседает ниже 30, но из-за высокой динамики боевой системы играть будет не особо комфортно.
Я действительно должен похвалить Shift Up за работу, которую они проделали над производительностью, потому что зафиксировать стабильные 60 кадров в секунду без сбоев и заиканий — это действительно похвально.
- Есть поддержка HDR, но игра не использует автоматические настройки, заданные самой системой PS5. Ради оптимального варианта все равно придется крутить ползунки в настройках игры.
- В настройках можно заметить неотключаемую зернистость, зато можно настроить размытие в движении и тряску камеры, что выглядит странно. Для самой Digital Foundry зернистость очень сильно мешает при техническом разборе игр.
- Единственное, где студии стоит поработать, так это над слабым саунд-дизайном и чувством инпут-лага во время боя.
Несмотря на некоторые огрехи, Stellar Blade получилась довольно яркой и динамичной игрой, которая прекрасно летает в текущем состоянии и способна принести огромное удовольствие.
Релиз игры состоится уже 26 апреля эксклюзивно на PS5.
Я не сомневался что игра бриллиант.
да и выглядит и играется как современный продукт. корейцы молодцы, лайз оф п порадовал, теперь СБ. в прямых руках даже уе4 без нанитов и люмена работает как надо.
это было очевидно игра сделана с душой
Ну на счёт настройки HDR не новость, у 90% ее надо править. Ну а зернистость попытка скрыть нечестное 4к в режиме графики, поэтому играть в 30 ФПС смысла нет, разве что, ради скринов переключать и то качество странное.
Ну круто, ждём на пеку через год.
Нет, я не хочу ждать год. Мало ли что может за год случится в такое нестабильное время. Пусть сейчас выпускают
Не верю!