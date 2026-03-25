Маленькие, но детализированные: Hobby Sakura показала чиби-версии героев экшена Stellar Blade

Компания Hobby Sakura расширяет ассортимент очаровательных SD-фигурок (Super Deformed) новой серией по мотивам экшена Stellar Blade. Линейка, получившая название SAC (StellarBlade Action Chibi), включает восемь ключевых персонажей: Еву, Тахи, Лили, Адама, Рэйвен, Энию, Иберис и Каю.

Миниатюры высотой 10 см сочетают в себе эстетику чиби и высокую детализацию, характерную для полноразмерных статуэток. Фигурки точно передают уникальные черты героев (например, длинные волосы Евы или кибернетические элементы костюмов) в упрощенном, милом стиле.

Официальная дата релиза пока не объявлена, но ориентировочная цена за одну фигурку составит около $80. Ожидается, что их можно будет приобрести как по отдельности, так и набором (Complete Box), что традиционно для других серий Hobby Sakura — например, по игре Goddess of Victory: Nikke.