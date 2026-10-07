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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 256 оценок

Mechanics VoiceOver обновила локализацию для Stellar Blade: встречайте Эмиля из NieR: Automata

Mechanics VoiceOver Mechanics VoiceOver
В цеху Механиков работа не то что кипит - она пылает. Помимо подготовки сразу НЕСКОЛЬКИХ локализаций к релизу...

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновление для своей ранее опубликованной озвучки Stellar Blade.

Stellar Blade "Русификатор звука" {Mechanics VoiceOver}

Среди изменений в версии 1.1 выделяются:

  • переписаны некоторые реплики у Евы и Лили;
  • добавлена опциональная озвучка Эмиля из коллаборации с NieR: Automata.

Вместе с тем был приложен и ролик со студии, на котором можно увидеть, как актриса Анастасия Столова озвучивала Эмиля.

Обновления 39
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
saa0891

Механики красавцы, спасибо.

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