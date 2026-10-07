Mechanics VoiceOver обновила локализацию для Stellar Blade: встречайте Эмиля из NieR: Automata

В цеху Механиков работа не то что кипит - она пылает. Помимо подготовки сразу НЕСКОЛЬКИХ локализаций к релизу...
Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновление для своей ранее опубликованной озвучки Stellar Blade.
Среди изменений в версии 1.1 выделяются:
- переписаны некоторые реплики у Евы и Лили;
- добавлена опциональная озвучка Эмиля из коллаборации с NieR: Automata.
Вместе с тем был приложен и ролик со студии, на котором можно увидеть, как актриса Анастасия Столова озвучивала Эмиля.
Механики красавцы, спасибо.
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