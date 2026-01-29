Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver выпустила полноценную русскую локализацию для экшена Stellar Blade. Теперь поклонники жанра могут пройти проект с профессиональной озвучкой, не отвлекаясь на чтение субтитров.
Как сообщают авторы, работа над локализацией была долгой и сложной. В реализации проекта принимали участие студии RavenCat и Kansai, которые помогли с записью и режиссурой актеров. Отдельную благодарность команда выразила актерскому составу, работавшему над озвучкой, а также всем, кто поддерживал инициативу на протяжении разработки.
Это один из крупнейших фанатских проектов по локализации.
Перехайпленный середнячек на 6/10, идите лучше в ниндзю гайден 4 поиграйте, если скилухи хватит)
Да такой же кал как и калпедиция.
Всё хорошо, кроме голоса Евы.
осталось дождаться взлома,ради тушки покупать не хочется
Жаль берут такие плохие проекты как стеллар блейд
что увидел тити, а что за ними не хватило ростка дотянуться ?)
Нойс👍
Сойдёт пока, лучше чем ничего.
Ну теперь взлома осталось дождаться и збс)))