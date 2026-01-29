ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 5 649 оценок

Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Stellar Blade

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver выпустила полноценную русскую локализацию для экшена Stellar Blade. Теперь поклонники жанра могут пройти проект с профессиональной озвучкой, не отвлекаясь на чтение субтитров.

Stellar Blade "Русификатор звука" {Mechanics VoiceOver}

Как сообщают авторы, работа над локализацией была долгой и сложной. В реализации проекта принимали участие студии RavenCat и Kansai, которые помогли с записью и режиссурой актеров. Отдельную благодарность команда выразила актерскому составу, работавшему над озвучкой, а также всем, кто поддерживал инициативу на протяжении разработки.

Это один из крупнейших фанатских проектов по локализации.

Комментарии:  9
Dark1994

Перехайпленный середнячек на 6/10, идите лучше в ниндзю гайден 4 поиграйте, если скилухи хватит)

10
Рикочико

Да такой же кал как и калпедиция.

8
chromKa

Всё хорошо, кроме голоса Евы.

8
WerGC

осталось дождаться взлома,ради тушки покупать не хочется

6
Giggity

Жаль берут такие плохие проекты как стеллар блейд

5
Sogiking

что увидел тити, а что за ними не хватило ростка дотянуться ?)

Kubominator

Нойс👍

3
sa1958

Сойдёт пока, лучше чем ничего.

inkomniak

Ну теперь взлома осталось дождаться и збс)))