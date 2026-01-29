Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для Stellar Blade

Команда Mechanics VoiceOver выпустила полноценную русскую локализацию для экшена Stellar Blade. Теперь поклонники жанра могут пройти проект с профессиональной озвучкой, не отвлекаясь на чтение субтитров.

Как сообщают авторы, работа над локализацией была долгой и сложной. В реализации проекта принимали участие студии RavenCat и Kansai, которые помогли с записью и режиссурой актеров. Отдельную благодарность команда выразила актерскому составу, работавшему над озвучкой, а также всем, кто поддерживал инициативу на протяжении разработки.

Это один из крупнейших фанатских проектов по локализации.