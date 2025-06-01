Моддер обнаружил намеки на кооперативный или многопользовательский режим в Stellar Blade

Тайные файлы, обнаруженные в Stellar Blade, намекают на то, что разработчики из Shift Up могли экспериментировать с кооперативным или многопользовательским режимом. Об этом сообщил моддер PhantomSomnus, исследующий данные игры.

Внутри файлов Stellar Blade были обнаружены виджеты, относящиеся к многопользовательскому режиму PvP в Stellar Blade:

Эти данные отсутствуют в финальной версии, но могут указывать на то, что разработчики тестировали возможность совместного прохождения. Пока неизвестно, планируется ли добавление мультиплеера в будущем. Ранее студия заявляла, что Stellar Blade — исключительно одиночная игра, но не исключала расширения контента.