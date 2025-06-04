Модель Евы из Stellar Blade хотела бы примерить некоторые наряды из модов

С выходом демоверсии Stellar Blade на ПК, незадолго до выхода полной версии, произошло то, чего все ожидали: фанаты начали создавать моды, некоторые из которых посвящены главной героине и с целью сделать ее еще более раздетой.

Помимо классических «голых модов», некоторые креативщики предпочитают сосредоточиться на откровенных костюмах, которые скрывают хотя бы несколько сантиметров самых «интимных» мест главного героя. Однако мы не должны забывать, что тело Евы не было создано из ничего, а основано на теле модели Шин Чжэ Ын: естественно думать, что у нее есть свое мнение относительно того, как персонаж одет неофициально, и над которым она, безусловно, не имеет никакого контроля.

Однако мнение кажется положительным, по крайней мере, согласно сообщению, распространенному в Twitter.

Шин Чжэ Ын ретвитнула сообщение MelinaYor3360, в котором показаны некоторые изображения ее мода, находящегося в настоящее время в разработке, а также заявила, что хотела бы иметь бикини, которое Ева носит на этих снимках, а затем увидела, как другой пользователь ответил, что на самом деле этот костюм не слишком отличается от того, который она носит на изображении профиля.

Модель приобрела дополнительную известность с момента выхода видеоигры и уже давно начала публиковать контент на тему Евы, косплея «саму себя» в определенном смысле или даже просто перепостить контент на тему Stellar Blade.

Одобрение модов, в целом, идет с нескольких сторон: очевидно, что команда Stellar Blade также с нетерпением ждет появления «захватывающих модов» для версии на ПК, поскольку они являются отличным способом поддерживать игру в долгосрочной перспективе и и заставлять фанатов возвращаться.