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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 300 оценок

Музыка для спасения человечества: Shift Up выпустила Lo-Fi ремиксы саундтрека Stellar Blade

Gruz_ Gruz_

Разработчики из студии SHIFT UP подготовили отличный подарок для фанатов красивой игровой музыки и обладателей грядущей Nintendo Switch 2. В преддверии релиза Stellar Blade Complete Edition авторы выпустили официальный стриминговый альбом «Stellar Beats to Chill To».

В сборник вошли 13 культовых треков из оригинального саундтрека игры, полностью переосмысленных в расслабляющем и атмосферном ключе. Сами разработчики шутят, что это идеальный аудиоряд для учебы, отдыха или... отвоевания Земли у биотических волн.

Треклист и таймкоды для удобной навигации:

Спойлер
  • 0:00:00 Silent Street (Arrange 2) - Youngjee Lee
  • 0:03:02 Lily (Arrange 2) - Jeongmin Lee & Mothervibes
  • 0:05:48 White Night (Arrange 2) - Youngjee Lee
  • 0:08:31 Wasteland Reboot Type A (Arrange 2) - Youngjee Lee
  • 0:11:09 Shelter (Arrange 2) - Jeongmin Lee
  • 0:13:17 Tachy (Arrange 2) - Soohwan Kim
  • 0:16:11 Dawn (Arrange 2) - Youngjee Lee
  • 0:18:46 Wasteland Reboot Type B (Arrange 2) - Youngjee Lee & Soohwan Kim
  • 0:21:18 Great Desert (Arrange 2) - Jeongmin Lee
  • 0:23:07 Beyond Fate (Arrange 2) - Jeongmin Lee
  • 0:25:03 Hypertube (Arrange 2) - Jeomgmin Lee
  • 0:26:50 Raven (Arrange 2) - Junki Kim
  • 0:29:34 The Song of the Wanderer (Arrange 2) - Jooeun Hwang & Mothervibes

Напомним, что полноценный релиз Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2 состоится уже завтра, 5 ноября.

9
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP

Музыка для спасения человечества здорового человека:

5
Kenguruss

Еще во время игры эти саунды невероятно бесили своей зацикленностью, а теперь еще и это...

4
makintosh997

Когда их можно будет пощупать на площадках?

SOLUS5678

Очень даже неплохо!.