Музыка для спасения человечества: Shift Up выпустила Lo-Fi ремиксы саундтрека Stellar Blade

Разработчики из студии SHIFT UP подготовили отличный подарок для фанатов красивой игровой музыки и обладателей грядущей Nintendo Switch 2. В преддверии релиза Stellar Blade Complete Edition авторы выпустили официальный стриминговый альбом «Stellar Beats to Chill To».
В сборник вошли 13 культовых треков из оригинального саундтрека игры, полностью переосмысленных в расслабляющем и атмосферном ключе. Сами разработчики шутят, что это идеальный аудиоряд для учебы, отдыха или... отвоевания Земли у биотических волн.
Треклист и таймкоды для удобной навигации:
- 0:00:00 Silent Street (Arrange 2) - Youngjee Lee
- 0:03:02 Lily (Arrange 2) - Jeongmin Lee & Mothervibes
- 0:05:48 White Night (Arrange 2) - Youngjee Lee
- 0:08:31 Wasteland Reboot Type A (Arrange 2) - Youngjee Lee
- 0:11:09 Shelter (Arrange 2) - Jeongmin Lee
- 0:13:17 Tachy (Arrange 2) - Soohwan Kim
- 0:16:11 Dawn (Arrange 2) - Youngjee Lee
- 0:18:46 Wasteland Reboot Type B (Arrange 2) - Youngjee Lee & Soohwan Kim
- 0:21:18 Great Desert (Arrange 2) - Jeongmin Lee
- 0:23:07 Beyond Fate (Arrange 2) - Jeongmin Lee
- 0:25:03 Hypertube (Arrange 2) - Jeomgmin Lee
- 0:26:50 Raven (Arrange 2) - Junki Kim
- 0:29:34 The Song of the Wanderer (Arrange 2) - Jooeun Hwang & Mothervibes
Напомним, что полноценный релиз Stellar Blade Complete Edition на Nintendo Switch 2 состоится уже завтра, 5 ноября.
Музыка для спасения человечества здорового человека:
Еще во время игры эти саунды невероятно бесили своей зацикленностью, а теперь еще и это...
Когда их можно будет пощупать на площадках?
Очень даже неплохо!.