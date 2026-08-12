"Намного лучше, чем мое": Создатель Stellar Blade пришел в восторг от фанатского музыкального клипа GLAMOUR BLADE

Ким Хен Тэ, директор и один из ключевых создателей Stellar Blade из студии SHIFT UP, публично похвалил фанатский музыкальный клип GLAMOUR BLADE от автора frows. В своем посте в соцсети X он сделал репост видео и написал, что получилось гораздо лучше, чем сделал он сам, видимо, имея в виду недавний ИИ-клип по Stellar Blade Blood Rain.

GLAMOUR BLADE - это оригинальная кинематографическая работа в стиле MTV/Y2K, снятая и смонтированная внутри вселенной Stellar Blade. Автор смешал эстетику высокой моды, игровой монтаж и отсылки к поп-хитам 2000-х. Создатель видео отметил, что хотел передать атмосферу летних музыкальных клипов эпохи MTV и попрощаться с Евой накануне новой главы франшизы. Реакция Ким Хен Тэ вызвала живой отклик у сообщества: фанаты отметили, что директор открыто признал превосходство фанатской работы над официальными материалами студии.