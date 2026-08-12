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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 151 оценка

"Намного лучше, чем мое": Создатель Stellar Blade пришел в восторг от фанатского музыкального клипа GLAMOUR BLADE

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Ким Хен Тэ, директор и один из ключевых создателей Stellar Blade из студии SHIFT UP, публично похвалил фанатский музыкальный клип GLAMOUR BLADE от автора frows. В своем посте в соцсети X он сделал репост видео и написал, что получилось гораздо лучше, чем сделал он сам, видимо, имея в виду недавний ИИ-клип по Stellar Blade Blood Rain.

GLAMOUR BLADE - это оригинальная кинематографическая работа в стиле MTV/Y2K, снятая и смонтированная внутри вселенной Stellar Blade. Автор смешал эстетику высокой моды, игровой монтаж и отсылки к поп-хитам 2000-х. Создатель видео отметил, что хотел передать атмосферу летних музыкальных клипов эпохи MTV и попрощаться с Евой накануне новой главы франшизы. Реакция Ким Хен Тэ вызвала живой отклик у сообщества: фанаты отметили, что директор открыто признал превосходство фанатской работы над официальными материалами студии.

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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Jarvis666

Во! Вот об этом я и говорил. Лучше сделанное ручками, на движке игры, чем мёртвый нейрослоп. Кимчик наверное сидит, чешет репу и не понимает где просчитался))

7
Niт6iтЛиsт4n

Весьма талантливо что сказать. Фанат явно на опыте

5
Resplaytor

Сочно )

1
Alex Row

при создании клипа было использовано восемь упаковок влажных салфеток

artau

Эх, MTV вспомнил и все прочие старые каналы.

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