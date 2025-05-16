"Недоступна в 130 странах и Denuvo? Оставьте Stellar Blade себе!" - PC-игроки ответили Sony и Shift Up в Steam

Вчера студия Shift Up поделилась системными требованиями предстоящей PC-версии экшена Stellar Blade:

Так же стало известно о том, что Stellar Blade нельзя купить более чем в 130 странах мира - там, где нет доступа к сервису PSN. Любопытно, что сам PSN игра при этом требовать не будет, а Shift Up утверждает, что студия была не в курсе того, что Sony решила не продавать игру в таком количестве стран.

Кроме того, судя по странице игры в Steam, игра будет защищена Denuvo - это первая игра выпущенная под издательством Sony с данной защитой. Игроки уже забросали разработчиков и издателя многочисленными гневными темами и комментариями в Steam - меньше чем за сутки пользователи создали свыше 250 тем на этот счет, в которых выразили большое разочарование в разработчиках и издателе.

Некоторые игроки переживают за производительность игры с Denuvo, а другие считают, что австрийская защита помешает моддерскому сообществу игры. Многие при этом отмечают, что создатели Kingdom Come: Deliverance 2 отказались от Denuvo и игра все равно стала успешной, как и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33, которые так же вышли в этом году без какой-либо защиты. Зато компания Ubisoft до сих пор отказывается раскрыть продажи Assassin's Creed: Shadows, которая вышла с Denuvo в этом году. Таким образом наличие защиты не является панацеей, которая гарантированно обеспечит игре успех на PC - на это влияет множество других факторов.

Некоторые игроки прямо пишут о том, что купили бы игру, если бы она была доступна в их регионе, но из-за глупых ограничений от Sony и наличие Denuvo теперь они не смогут поиграть даже в пиратскую версию, поэтому издатель и студия в любом случае не получат их денег.

Судя по тому, как PC-игроки ждали эту игру, она была обречена на успех, но теперь далеко не факт, что Stellar Blade сможет похвастаться впечатляющими цифрами продаж.