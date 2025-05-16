"Недоступна в 130 странах и Denuvo? Оставьте Stellar Blade себе!" - PC-игроки ответили Sony и Shift Up в Steam

Вчера студия Shift Up поделилась системными требованиями предстоящей PC-версии экшена Stellar Blade:
Так же стало известно о том, что Stellar Blade нельзя купить более чем в 130 странах мира - там, где нет доступа к сервису PSN. Любопытно, что сам PSN игра при этом требовать не будет, а Shift Up утверждает, что студия была не в курсе того, что Sony решила не продавать игру в таком количестве стран.
Кроме того, судя по странице игры в Steam, игра будет защищена Denuvo - это первая игра выпущенная под издательством Sony с данной защитой. Игроки уже забросали разработчиков и издателя многочисленными гневными темами и комментариями в Steam - меньше чем за сутки пользователи создали свыше 250 тем на этот счет, в которых выразили большое разочарование в разработчиках и издателе.
Некоторые игроки переживают за производительность игры с Denuvo, а другие считают, что австрийская защита помешает моддерскому сообществу игры. Многие при этом отмечают, что создатели Kingdom Come: Deliverance 2 отказались от Denuvo и игра все равно стала успешной, как и The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33, которые так же вышли в этом году без какой-либо защиты. Зато компания Ubisoft до сих пор отказывается раскрыть продажи Assassin's Creed: Shadows, которая вышла с Denuvo в этом году. Таким образом наличие защиты не является панацеей, которая гарантированно обеспечит игре успех на PC - на это влияет множество других факторов.
Некоторые игроки прямо пишут о том, что купили бы игру, если бы она была доступна в их регионе, но из-за глупых ограничений от Sony и наличие Denuvo теперь они не смогут поиграть даже в пиратскую версию, поэтому издатель и студия в любом случае не получат их денег.
Судя по тому, как PC-игроки ждали эту игру, она была обречена на успех, но теперь далеко не факт, что Stellar Blade сможет похвастаться впечатляющими цифрами продаж.
но это же не игра сони, сделала то левая студия, сони просто издатель
поэтому и денува
и как же загорелась жёпа у нищуков, которые не могут спиратить за это)))
нытики разнылись, что им что то там помешает моды клепать. совсем уже чокнулись там со своей озобочкой и голыми скинами
это не ваш продукт, вам никто не обязан предоставлять возможность пихания туда ваших тупых модов
Привыкли что сони сливает игры без защиты, а тут такой нежданчик) Плак-Плак 🤡
ну вообще есть дети, есть малоимущие
мне их жалко
я когда школьником был - пиратил
а тут такое
я думаю им просто обидно
Ты больной? Я пират до мозга костей и если я что то не собираюсь покупать то я не куплю это в любом случае, буду ждать до последнего пиратку, а рано или поздно любую защиту ломают. Беда в том что сраная Denuvo влияет на производительность, люди страдают от нее уже очень давно. Вспомнить древнюю Dragon Age Inquisition - с их ублюдской 3dm защитой что вызывала лютые торможения у тех кто купил игру.
Уже давно доказанный и известный факт, что если игра гoвно ее не купят, что с денуво что без, а если отличная то купят даже без защиты.
Как же много тебе наставили смайликов в виде дауна. Видать заслужанно забрал приз .
А тебе какое дело до чужих денег?
Правильно. Большенство бичей все равно качает с торрентов. А те кто хотел купить, тот так же купит. Отказ от покупки якобы из-за Denuvo - в основном отмаза халявщиков.
90% базу говоришь
но есть и те, у кого принципы не брать игры с денуво, ибо платят бабки они, а денуво хотя бы 1 фпс да заберет
А от куда еще качать, хлам от сони?
Denuvo портит ssd, плюс лишняя нагрузка на проц
SSD давно эволюционировали, постоянная перезапись данных им не страшна.
если это хлам, то его в принципе не качают - даже с торрентов
да нет никакой денуво у асасина шадоу АЛЛО
ИГРА ПРИВЯЗАНА К ОНЛАЙНУ, ОБ ЭТОМ БЫЛО СКАЗАНО ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД ЕЩЁ и что все будущие асасины будут привязаны к этой игре, то есть они тоже будут привязаны к онлайну и их не будет на торренте
у юбисофта никогда вообще не было денуво. у них либо игра привязана к онлайну, либо нет
Вот ещё, для слепых
И ещё, для одаренного. Игра спокойно играется без интернета.
Чел, тебя обоссали,делай что-то с этим)
У тебя что не коммент, то обcep под себя)
Всегда говорю - когда идёт все хорошо, эти дауны умудряется обосраться.
такая упертость Сони прямо как-то восхищает чтоли. Это настолько тупо, что даже гениально. Каждый раз после очередного гнилого движения Нинтендо или Нвидия, когда я хочу сказать: "ну вот вам самая жадная контора в мире", на сцену выходит Сони со словами: "Подержи мое пиво" и творит еще более лютую дичь.
да ты бы всё равно не купил игру за 7к
ныл бы, что дороха, нет регионалки (которую никто не обязан давать) и бла бла бла
причем тут я? У меня сейчас 1050ti стоит, какие нахер новинки, тем более что у меня скоро вахта на полгода? Но это же не меняет факта, что это очередное тупое решение Сони.
Как только у вас будет компания уровня Сони - можно будет обсудить вопрос, почему вы не раздаете свои продукты за 10 рублей. Сейчас пока это аналитика с дивана.
Не дали бесплатно поиграть?
ахахааххахахаххахахаха Я же говорила Что консоли решают все А вы не верили так что все сдохла ваша Пк версия
Эммммм почему ? На российский псн ее тоже не купить ? Что за перемога ?)))
а чего сдохла то?То что спиратить нельзя?так на пс тоже нельзя спиратить.
На плойку зато можно купить диск на авито, к примеру) Так её и прошел, хотел и на ПК взять, но тут облом теперь, в казахстане не доступна, а куда то опять переводить акк из-за одной игры нахрен надо.
На российский может и можно гифтом, только 90% активных покупателей стима переехали в казахстан, а там она не продаётся)
Так и что что можно? Я могу оффлайн активацию взять меньше чем за 500 руб либо аккаунт.
так естесна она будет недоступна, даже если не нужен псн
игроки сами виноваты в этом
сами разнылись, развели какую то чушь
мне допустим абсолютно плевать, что в другом регионе пингвины не могут купить игру, меня это никак не корежит и не задевает
а они строят из себя каких то аутов, которые зачем то за это переживали
в итоге и своего лишились ахахах
В чем виноваты игроки?Ты с каждым комментарием на лицо кал намазываешь
чувак угомонись, только утро, а я на тебя уже почти всех клоунов потратил
Ответочка для орков.
Надо будет дисочек на мою красавицу PS5 Pro купить.
опять недовольные девочки возмущаются денувой, классика // Mikhail Tsyganov
Вечные бомжи которые не могут купить жалкую игру или консоль.
Некоторые не настолько отбитые идиоты что бы ради 1 игры покупать консоль, есть такая штука как здравый смысл называется
почему?некоторые настолько богатые, что могут купить консоль ради одной игры
тут не в отбитости дело, а избытке денег
и играть в 30 фпсиков 👍
Получается даже на казахский акк не купить, а я ведь хотел купить эту игру. Еще и Денуво, ну что же, остается только офлайн активация раз такие дела
зачем покупать аккаунт, через полгода не будет денувы
Слишком долго ждать, а у меня отпуск в июне будет как раз. Да и офлайн активация будет стоить 100-200р это копейки
Это надо ещё доказать что вообще снимут
Большинство игр с денувой так и не взломали.
Ладно бы денува. Но то что продажные разработчики продались с потрохами сони, просрочили игру на год, ради бабла от япошек, установили ограничения, так ещё и ценник взвентили, и свою ПСН всунули, пусть идут лесом лучше пройти Байонетту 2 на эмуляторе или NieR Automata которые и так давно отложенные были в долгий ящик.
Им бесполезно объяснять, потом ныть будут а чё так мало собрали, и скажут ПК плохие.
кто из них ноет что мало? там одна цусима продавалась без этих регионов, как не продаются игры доступные во всех регионах
в общем геймеры как обычно тока себя попускают
Ну щяс разрабы сами себя попустили
Ты себя уже по полной в комментах попустил.
Смешно что самые успешные игры, за последнее время, не имеют какой-либо защиты, ну кроме Вуконга. Я ещë могу понять Denuvo в мультиплеерных играх, хотя там чаще используют привязку к онлайну, но зачем она нужна в одиночках? Бред, сами себе руинят репутацию, вдвойне разочаровывает, что это ещë и китайцы.
Это корейцы
Чет какую то чушь пишите) Если игра мультиплеерная - она уже идет с "привязкой" к онлайну. Зачем там еще защита?) В диабло 3, 4 нет защиты, но чет ее никто не пиратит. Действительно, зачем ставить защиту в игры, которые приносят тебе доход?) Я надеюсь вы за бесплатно работаете, а деньги которые у вас есть раздаете на право и налево. Ага.
очередная дофига независимая студия, стоит рачком и посмаковывает у сони( зато всем разрабам по плойке подарили)
Ну, тут все упирается в бабки. Если деньги на разработку дала сони. То, они ( хоть это идиотия 1000%) могут крутеть релизом как хотят
они ее на ПК делали. Пришла сони дала бабки за эксклюзив ПС5 на год и по плойке подарила всем...
А почему твоя жирная жопа Габэна не даёт дофига независимым студиям деньги на разработку игр? Мог бы также подарить всем свой обоссанный и даром никому не нужный steamdeck)
Сони не инвестировала в игру ни цента! Они купили эксклюзивность для ПС5 на год и все!
ты так говоришь, как будто сам бы так не сделал)
за бабки да как говорится)
все такие святые, ей богу)
С удовольствием прошел на плойке, ждал в стиме, но кажись зря…
За 39 часов, это бегом что-ли, без доп заданий, костюмов и секретов?
открыл почти все костюмы, сделал все доп задания, даже за рыбалку костюмчик получил. не хватает только тех, что дают за НГ
Разве что, по найду, а так будет ближе к 50, если собирать все не по гайду.
А потом эти идиоты не понимают почему же их игры проваливаются в продажах
Да ладно) Где и когда?)
Уже предзаказал, красота. Но то,что ограничили в куче стран, то очередное тупорылое решение сони.
красавчик, не слушаешь толпу, просто делаешь что хочешь
Странно, что решили забить издатели, но через сторонний ресурс все равно взять можно. Пока из минусов вижу не понятную реализация контента, если делают вход в учётку, может стоит позаботится и о переносе сейва с консоли или о возможности, чтобы открывались все версии костюмов в первом прохождении, не хочу проходить игру еще раз, чтобы открыть костюмы теперь и на ПК, доступные после первого прохождения.
На счёт производительности пережимать не стоит, судя по требованиям, игра полетит на чем угодно, тем более, движок старый.
P.S. В чем суть прям такого недовольства со стороны игроков, не ясно, да, брать через сторонний магазин ключ придется, но с другой стороны, цены на новые игры там ниже Steam, к примеру, SF6 с пассом была 7к против 9к, если по курсу, недавний MHW со всем доступным контентом на момент релиза тоже дешевле, 6,8к против 8,5к. А аккаунт PSN у большинства и так есть, да и создать его не проблема.
Ну наверное в том что тебе не дают купить игру наплевав на тебя, уже этого достаточно послать такого продавца куда подальше
И кому будет от этого хуже? Если игра не интересна, то одно, а если интересна, то вариантов нет.
Вот именно, мне ещё надо придумывать что-то что бы им свои деньги отдать за игру? Да и пошли бы они, через пару лет как снимут защиту так можно и попробовать если ещё интересно будет
есть, покупаешь активацию рублей за 100, тем самым лишаешь разработчика прибыли, ибо они наплевали на тебя
Сони как всегда мне жаль тех кто так ждал ее на пк но увы сони иначе думают
Офлайн активацию то не проблема взять, если прям хочется поиграть
Пофиг игра то калл со скином гг для пубертатников
история белоснежки напоминает ....
Проблема ещё в том, что нет региональной цены
Пусть идут лесом...оффлайн активация,а не буду в 100500 регионах стим покупать игры,да и турецкой карты уже нет,не работает. Категорически...
Ну значит пропустим пожалуй, че игр больше нету)
1)регионы вернут скорее всего
2)денуво, ну тут хз кто поставил. Я 90% даю что это сами Сони
Издатель обычно решает как игра будет распространяться. Сони издатель, значит Сони поставили денуво.
У шифт ап и до партнерства с Сони были игры(шифт ап просто партнер, а не внутренняя студия), но денуво там не было.
Не знаю, корейцы очень плохо отзываются об шифт ар, так что сомнительно.
в смысле плохо? сами корейцы плохое говорят о своей корейской студии?
Да, и это насторожило меня.
Эм а в чем проблема? Или если студия в своей стране - надо обязательно хвалить все?
нет, просто я не видел таких новостей
Сони специально это делает, чтобы свой гнилой сервис везде пропихнуть, и чтобы это стало нормой, а потом уже начать гайки закручивать и на ПК. Поэтому они будут терять бабло, но продолжать гнуть свою линию.
Где аналитика по тому что они теряют бабло именно из за этого?)
Ну это естественно же. Сони видит, что игра про жопы и сиськи интересует больше людей, чем накачанный бородатый спартанец или же ле©би/кач баба
Опять ошибка сонидебилов - подключение к псн. Ничему не учатся.
вот и правильно судя тенденции денуву ставят только на трэш защищая геймеров честной судьбы от г....
пфф всего то? полетит как и всегда😎 // Mikhail Tsyganov
Подождем немного, по любому думаю её взломают.
Обращаюсь ко всем взломщикам Denuvo, кто взломает тот КРАСАВЧИК
Уберут защиту
южные корейцы ) как им сказали так и будет) игры и политика , нам прям поплохеет если эта поделка у нас недоступна ) бред
Ещё тогда, я говорил что так и будет. Ибо Sony заключает контракт со студиями, на определённых условиях. Даже если студия сохраняет за собой контроль над игрой, то внедрения PSN обязательна согластно контракту/договору. Уже не первая игра выходит с PSN, даже там где в играх нет онлайн. И я сомневаюсь что разработчики о таком не знали. Как те-же из Helldaivers 2 где такие "ой, че действительно там привязка? Блиииин, а мы забы*** ой, точнее не знали об этом". Ну и в добавок, как я и говорил PSN нужен для Sony чтобы диктовать определённые условия, продвигать свою продукцию, подписки и прочие вещи. В регионах где нет поддержки PSN связанна с определёнными законами (местными), где можно Sony взять за яйца. Поэтому она так поступает, и один "х" получает прибыль. Политика простая, основная продажа идёт с консолей, пк же это второстепенной платформа для доп заработка. Конечно можно и больше заработать, но так же можно и отсудить у Sony что нибудь, если внимательно читать лиц.соглашение.
За 3 месяца до обязательной приаязки в хд2 в стиме было написано что привчзка будет обязательной, как настал день д все такие "а че всмысле сони уроды нас развели"
Не все любят читать мелкий шрифт))))
уберут денуво потом я думаю
Тю, я-то думал сразу после релиза можно будет качать (понятно, что лицемерные твари из Соней заблочат для нас), а всё ещё хуже. Лан, года через три поиграем, наверное.
У меня принцип- если игра хорошая или плохая, я в любом случаи сперва её спирачу, посмотрю что, да как, если нравится покупаю. т.е если игра стоит моих денег, она в любом случаи их получит, а тут.. ну не знаю. как принято говорить, хорошей игре защита не нужна, а плохую не спасёт. так оно и будет, ещё очень долго. Я даже гог игры покупаю, как дань ностальгии если их в стиме нет, а там напомню DRM-free, вот и думайте, разработчики, а стоило ли оно того?!
Да люди просто пытаются характер показать. Однако из-за всех тех эротически костюмчиков люди игру купят.
Недоступность? пфф. Люди обходят запреты чтобы отдать деньги тем, кто их на жезле вертит. Деньги отдают, а потом все равно бан получают.
Помню новости где люди десятки часов проводили в бете этой игры, десятки. Просто из-за костюмчиков. Этих людей ничего не остановит. Ну старость может
Я надеюсь у них там обвал акций будет
Очень глупое решение.На ПК и так тотальное пиратство и еще запрещать продавать игру во многих странах это приговор продажам Stellar Blade на ПК.
Игра была ровна...))
Я не то чтобы прям много понимаю в этой вот политике, но какой смысл ставить дрм? Кто может тот купит, кто нет соответственно не купит, на@уя?
Много тех кто хотел поиграть бесплатно, но теперь из за большего желания придётся покупать)
А есть какая то возможность купить на Казахский акк? Гифтами в KZ нельзя, или будет как с другими релизами сони на пк по типу недавнего тлоу 2 и паука, что на релизе появятся снгшные ключи которые активируются в KZ?