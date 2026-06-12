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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.9 6 005 оценок

"Нет ничего невозможного": Shift Up не исключает возможности выхода Stellar Blade на Xbox

monk70 monk70

Stellar Blade всё ещё может выйти на Xbox, и сама компания Shift Up допустила такую ​​возможность. После усиливающегося давления со стороны игроков на платформе Microsoft южнокорейский разработчик наконец-то высказался по этому поводу, и его ответ оставил дверь открытой.

Эдуард Акопкан, глава издательского отдела Shift Up, использовал социальные сети, чтобы прокомментировать требования фанатов фразой, вселяющей оптимизм:

Нет ничего невозможного, нам просто нужно время.

Заявление, хотя и осторожное, подтверждает, что появление игры в экосистеме Xbox — это реальная возможность, и, по крайней мере, она рассматривается внутри компании.

В последние недели давление со стороны игроков усилилось, чему способствовали два важных анонса: подтверждение версии для Nintendo Switch 2 и анонс сиквела, Stellar Blade: Blood Rain, представленный в трейлере на Summer Game Fest.

На данный момент официального подтверждения, даты релиза или конкретных платформ для этой возможной версии нет. Заявление Акопкана остаётся признаком открытости, но без конкретных обязательств со стороны разработчика.

Stellar Blade выйдет на Nintendo Switch 2 позже в этом году.

Консоли Индустрия
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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Евгений Луговой

Ну а чё, сперматоксикозников везде хватает...

5
создатель русского репа
Нет ничего невозможного, нам просто нужен чемодан
3
ДаДжи

та было очевидно что они не будут обделять боксеров,для этого нужны были бы резкие причины.они уже попрощались с сосни,так что причин таких у них нет.то что они взялись за нинтенды,ну так эта консоль более популярна в мире,вот и приоритеты соответствующие

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