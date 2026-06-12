"Нет ничего невозможного": Shift Up не исключает возможности выхода Stellar Blade на Xbox

Stellar Blade всё ещё может выйти на Xbox, и сама компания Shift Up допустила такую ​​возможность. После усиливающегося давления со стороны игроков на платформе Microsoft южнокорейский разработчик наконец-то высказался по этому поводу, и его ответ оставил дверь открытой.

Эдуард Акопкан, глава издательского отдела Shift Up, использовал социальные сети, чтобы прокомментировать требования фанатов фразой, вселяющей оптимизм:

Нет ничего невозможного, нам просто нужно время.

Заявление, хотя и осторожное, подтверждает, что появление игры в экосистеме Xbox — это реальная возможность, и, по крайней мере, она рассматривается внутри компании.

В последние недели давление со стороны игроков усилилось, чему способствовали два важных анонса: подтверждение версии для Nintendo Switch 2 и анонс сиквела, Stellar Blade: Blood Rain, представленный в трейлере на Summer Game Fest.

На данный момент официального подтверждения, даты релиза или конкретных платформ для этой возможной версии нет. Заявление Акопкана остаётся признаком открытости, но без конкретных обязательств со стороны разработчика.

Stellar Blade выйдет на Nintendo Switch 2 позже в этом году.